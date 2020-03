Viehekalastuksen SM-kilpailu tulee ensi kesänä Puruvedelle – viiden kalan yhteispituus ratkaisee uuden tyylisessä kisassa.

0

Puruvedellä ratkaistaan ensi kesänä, viikko ennen juhannusta viehekalastuksen Suomen mestaruudet. Kilpailukeskuksena toimii Harjun Portti Punkaharjulla ja kisa-alueen rungon muodostaa Puruveden viehekalastuslupa-alue.

Päävastuu 12.-14. kesäkuuta järjestettävästä kilpailusta on Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöllä, joka edistää kestävää ja vastuullista vapaa-ajankalastusta.

Teemaa on ajettu Koolla on väliä -hankkeella, johon viehekalastuksen SM-kisakin kytkeytyy. Lajissa kilpaillaan Suomen mestaruuksista vasta kolmatta kertaa ja titteleitä on jaossa useassa sarjassa.

Kaksipäiväisessä kilpailussa ei ratkaise kalojen paino, vaan pituus. Kisa koostuu erillisistä SM-Ahven ja SM-Hauki -kilpailupäivistä, joissa tuloksissa otetaan huomioon viisi pisintä kalaa lajia kohti.

– Kalat mitataan ja kuvataan heti ja tulokset ilmoitetaan puhelimen avulla tulosjärjestelmään, jonka avulla väliaikatilanteet näkyvät reaaliajassa netissä. Tuomaristo tarkistaa kuvat ennen niiden hyväksymistä, kertoo SVK:n toíminnanjohtaja Olli Saari.

– Tilanteen jatkuva päivittyminen tuo jännitystä sekä yleisölle että kilpailijoille, jotka voivat halutessaan muuttaa taktiikkaa päivän mittaan.

Venekuntaan kuuluu kaksi henkilöä. Kukin kilpailija saa käyttää kerrallaan vain yhtä vapaa ja viehettä, joilla kalastustyyli on vapaa.

– Saa vetää ja heitellä uistinta tai heittää jigiä tai perhoa. Oleellista on että kilpailijalla pyynnissä on yksi viehe ja vapa kerrallaan. Se tekee lajista tasapuolisen, kuvaa Saari.

Ahvenen alamitta on 20 senttiä ja hauella 50 senttiä. Kisassa on myös suositusylämitat, jota suuremmat kalat toivotaan vapautettavan mittauksen ja kuvaamisen jälkeen takaisin järveen. Välikoon kaloja voi ottaa ruokakaloiksi.

Olli Saaren mukaan kyse ei ole puhtaasta pyydä ja päästä -kalastuksesta, vaan välimallin kilpailumuodosta, jossa paremmuus ratkaistaan pienemmillä kalamäärillä mihin on totuttu. Näin halutaan edistää kestävää kalastusta sekä samalla kannustaa myös ruokakalojen ottamisessa valikoivaan kalastukseen.

Kisassa suositellaan väkäsettömien koukkujen ja solmuttomien haavien käyttöä.

SM-tittelit jaetaan erikseen ahven- ja haukisarjoissa. Viehekalastuksen Suomen mestaruudesta kilpaillaan venekunta- ja joukkuesarjoissa, joissa päiväkohtaiset sijoituspisteet ratkaisevat paremmuuden.

Järjestelmän ansiosta yhteiskilpailussa voi menestyä, vaikka toisena päivänä ei tulisikaan nappisuoritusta.

SM-kisaan mahtuu alustavasti enintään 60 venekuntaa. Lajin suosio on vahvassa kasvussa: viime vuonna kisapaikat täyttyivät tunnin sisällä ilmoittautumisen alkamisesta. Palkinnot ovat varsin arvokkaat, pääpalkintona on noin 7000 euron arvoinen venepaketti.

Viehekalastuksen SM-kisa tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Itä-Suomeen.

– Puruveden maine kalajärvenä varmasti houkuttelee, uskoo Olli Saari.

Samana viikonloppuna Tuunaansaaressa vietetään perinteisiä Käkipäiviä ja ohjelmaa on myös luolastossa.

Ilmoittautuminen viehekalastuksen SM-kilpailuun alkaa tiistaina 3.3. klo 18 tuolloin julkistettavaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedot löytyvät osoitteesta www.viehekalastuksen-sm.fi