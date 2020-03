Mielipide: Kuntalaisia täytyy kuunnella

0

Punkaharjun uuden koulukeskuksen valmistelu herättää voimakasta keskustelua. Punkaharjun Urheilijat ovat vaatineet vetoomuksellaan sekä adressilla isompaa liikuntasalia. Koulukeskuksen uusi liikuntasali tulee olemaan tulevaisuudessa ainoa liikuntasali Punkasalmessa. Nykyisin liikuntatiloja on sekä ylä- että alakoululla.

Esimerkiksi kun yläkoululla järjestetään näyttämöllä kamppailulajiharjoituksia, niin samaan aikaan itse salissa on muuta toimintaa eli liikuntatiloja on periaatteessa kolme. Tulevaisuudessa liikuntatiloja tulee siis olemaan vain ainoastaan tuo yksi sali.

Kuntalaisilla on täysi oikeus vaatia kaupunkia selvittämään suuremman liikuntasalin vaihtoehto. Isompi liikuntasali mahdollistaisi laajemmin erilaisten messujen ja tapahtumien järjestämisen sekä tukisi myös matkailua.

Sivistystoimi ei ole ottanut kuuleviin korviinkaan kuntalaisten mielipidettä. Valmistelussa, ei edes sivulauseessa, mainita isomman liikuntasalin vaihtoehtoa.

Tällainen toiminta rapauttaa kuntalaisten luottamusta kuntaan ja sen päätöksentekoon. Kunnan päätöksenteon tulee olla aina avointa ja kuntalaisia kunnioittavaa.

Punkaharjun työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia. Alueella on isoja työllistäjiä ja yritykset kärsivät työvoimapulasta. Punkaharjulla käydään töissä mm. Kiteeltä, Parikkalasta ja Simpeleeltä.

Puhdas elinympäristö, terve koulukeskus ja asialliset liikuntapaikat voivat olla ratkaiseva vetovoimatekijä erityisesti nuorten ja lapsiperheiden valitessa työ- ja asuinpaikkakuntiaan.

Isompaan liikuntasaliin on mahdollista saada myös avustuksia, kun salin tarkoitus on palvella laajemmin muutakin käyttöä kuin vain koulun tarpeita.

Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tänä vuonna liikuntapaikkarakentamista 28 miljoonalla eurolla, Itä-Suomeen tuosta summasta on tulossa todella vähän.

Jos ja toivottavasti kun hanke toteutetaan puurakenteisena, on mahdollista hakea myös Metsäsäätiöltä tukea hankkeeseen. Tällaiset mahdollisuudet on valmistelussa jätetty täysin huomioimatta.

Keskustan Punkasalmen paikallisyhdistys toivoo, että Punkasalmen koulukeskuksen tuleva liikuntasali – asia otetaan kaupungin päätöksenteossa uudelleen valmisteluun ja selvitetään vaihtoehdot laajemmin ja kuntalaisia ja heidän mielipiteitään kunnioittaen.

Keskustan Punkasalmen paikallisyhdistys/hallitus:

Jari Laamanen, pj. Jonne Tynkkynen, vpj., Heli Laamanen, siht. Aune Kupiainen, Arvo Kupiainen Kirsti Laamanen