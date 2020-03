Mannerheim-ristin ritari Väinö Hämäläisen syntymästä 100 vuotta

0

Puruveden seudulta on kotoisin kaksi Mannerheim-ristin ritaria: Punkaharjulla syntynyt Eero Seppänen ja Kerimäellä syntynyt Väinö Alpiin Hämäläinen. Sotamies Seppäsestä, Siiranmäen kauhusta, on julkaistu kirjoittajan juttu Puruvesi-lehdessä 5.12.2018.

Viime kesänä tuli 75 vuotta siitä, kun sekä Seppänen että Hämäläinen taistelivat Karjalan kannaksen verisissä torjuntataisteluissa, Seppänen JR 49:n riveissä ja Hämäläinen JR 7:n eli Tyrjän rykmentin riveissä. Nämä rykmentit muodostivat legendaarisen taistelijaparin, joka tykistön tukemana kesän 1944 suurhyökkäyksessä pysäytti vihollisen etenemisen ensin Siiranmäessä ja sitten Vuosalmella. Kannaksen ratkaisutaisteluista julkaistiin kirjoittajan juttu Puruvesi-lehdessä 14.7.2019.

Väinö Hämäläinen, ritari 167, syntyi 1.3.1920 Kerimäen Rauvanniemessä, joten hänen syntymästään tulee nyt sata vuotta. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä Pekka Juhana Hämäläinen ja Helmi Maria Karjalainen. Perheessä oli kaikkiaan 12 lasta. Hämäläisen puoliso Aili Maria Vesikko kuoli vuonna 1985.

Talvisotaan Hämäläinen ei osallistunut, koska hän aloitti varusmiespalveluksensa vasta syksyllä 1940. Jatkosodassa hän toimi II/JR 7:n jääkärijoukkueessa ryhmänjohtajana ja joukkueenjohtajana. Heti sodan alussa korpraali Hämäläinen kunnostautui pelottomana konepistoolimiehenä Parikkalan Tyrjän taistelussa, missä hän haavoittui käsivarteen 2.8.1941. Asemasotavaiheessa Hämäläinen taisteli Ohdan lohkolla Karjalankannaksella, missä hän osallistui tuhoojapartioiden iskuihin vihollisen asemiin. Kesällä 1944 Hämäläinen oli mukana viivytystaisteluissa Punnuksessa, Pasurinkankaalla ja Salmenkaidassa, kun JR 7 vetäytyi Siiranmäestä Äyräpäähän uusiin asemiin.

Äyräpään – Vuosalmen taistelussa Hämäläinen kunnostautui mm. tehden rohkeita ja menestyksekkäitä vastahyökkäyksiä niin, että hänet ylennettiin 10.7.1944 kersantiksi ja joulukuussa 1944 Mannerheim-ristin ritariksi.

Väinö Hämäläisen – pelottoman konepistoolimiehen – nimitysperusteet olivat vakuuttavat:

”Ylipäällikkö on pvm:llä 21.12.44 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi kersantti Väinö Alpiin Hämäläisen.

Kersantti Hämäläinen tunnettiin jo aivan sodan alussa, ollen silloin vielä sotilasarvoltaan korpraali, jääkärijoukkueensa reippaimpana ja pelkäämättömimpänä konepistoolimiehenä. Niinpä hän sai komentajaltaan erikoisen tunnustuksen toiminnastaan n.k. Korsukukkulan valtauksessa. Samoin kunnostautui korpraali Hämäläinen myöskin Tyrjän läpimurtotaisteluissa, jolloin hän toimi erikoisesti kokoonpannun iskuosaston liikkeellepanevana voimana.

Asemasotavaiheen aikana osallistui alikersantiksi korotettu Hämäläinen muun muassa Ojasen bunkkerin tuhoamiseen, vyöryttäen ryhmällään noin 150 metriä lähitaisteluhautaa, räjäyttäen kaksi asuinkorsua miehistöineen ja täyttäen varsinaisen tehtävänsä, pääosan oikean sivustan suojaamisen, vihollisen ankarasta painostuksesta huolimatta mallikelpoisella tavalla. Kaikissa muissakin jääkärijoukkueen suorittamissa partiotehtävissä oli alikersantti Hämäläisellä merkittävä osuutensa.

Vihollisen suurhyökkäyksen kesäkuussa 1944 alettua kunnostautui alikersantti Hämäläinen jo heti ensimmäisenä päivänä hakemalla parin miehen kera välimaastosta sinne jääneen raskaan kranaatinheittimen.

15.6.44 Siiranmäessä suoritetussa vastaiskussa vihollisen hyökkäyskiilan läpi, johti alikersantti Hämäläinen ryhmäänsä kylmäverisesti ja häikäilemättömästi vyöryttäen konepistoolia ja käsikranaatteja käyttäen huomattavan matkan vihollisasemista.

26.6. hän saatuaan tietää naapurilohkolla olevan 5 panssarivaunua, läksi vapaaehtoisesti niitä tuhoamaan. Yritys ei kuitenkaan onnistunut, sillä vaunut vetäytyivät heti takaisin, kun huomasivat tulleensa ahdistetuksi. Samoin kävi 6.7. Äyräpäässä, jolloin alikersantti Hämäläinen pääsi sentään kerran ampumaan panssarikauhulla kuitenkin osumatta. Seuraavana päivänä oli hänellä jo parempi onni, sillä hän sai osuman yhteen rynnäkkötykkiin, jonka jälkeen muut viisi vetäytyivät.

Kun 9.7. suoritetussa vastaiskussa Vuosalmella hyökkäys tyrehtyi vihollisen ankaraan tuleen, iski alikersantti Hämäläinen oma-aloitteisesti jääkärijoukkueellaan vihollisen sivustaan saaden vihollisissa tällä teollaan aikaan pakokauhun. Suinpäin paeten jätti vihollinen jälkeensä huomattavan sotasaaliin.

Kahta päivää myöhemmin eräässä toisessa vastaiskussa johti alikersantti Hämäläinen lopuksi upseereiden kaaduttua lähes komppanian suuruista osastoa vieden tehtävänsä vihollisen raivokkaasta vastarinnasta huolimatta päätökseen. Näiden taisteluiden loputtua korotettiin alikersantti Hämäläinen suurten ansioittensa vuoksi kersantiksi.”

Esityksen ritariksi nimittämisestä teki JR 7:n komentaja, eversti Adolf Ehrnrooth syyskuussa 1944. Hän päättää kirjelmänsä seuraavasti: ”Alikersantti Hämäläinen on jatkuvasti kunnostautuen saavuttanut joukkueensa ja esimiestensä suosion siinä määrin, että hän nykyään kersantiksi ylennettynä on saanut jääkärijoukkueen johtoonsa. Kaikissa tilanteissa hän on aina johtanut joukkonsa ihmeteltävällä taitavuudella verrattomiin menestyksiin sekä osoittanut aina ja kaikkialla olevansa valmis vapaaehtoisesti minkälaiseen tehtävään hyvänsä.”

Sotien jälkeen Väinö Hämäläinen toimi puolustusvoimien palveluksessa muun muassa Pääesikunnassa ja Helsingin Sotilaspiirin esikunnassa vuoteen 1971. Hänet ylennettiin sotilasmestariksi vuonna 1965. Hän kuoli 26.10.2005 ja hänet on haudattu Tuusulaan Paijalan hautausmaalle.

Mannerheim-risti

Vapaudenristin Mannerheim-risti on korkein sotilaallinen kunniamerkki Suomessa. Talvisodan puhjettua oli annettu asetus Vapaudenristin ja Vapaudenmitalin kunniamerkeistä 8.12.1939. Talvisodan kokemusten perusteella Mannerheim kuitenkin havaitsi, että pelkästään sotilasarvoon perustuvat jakoperusteet olivat epäoikeudenmukaisia. Hänen mielestään oli oltava mahdollisuus palkita taistelukentällä osoitetut taidot ja urhoollisuus sotilasarvosta riippumatta henkilökohtaisten saavutusten perusteella. Ylipäällikön toiminnan tuloksena perustettiin kaksi erikoiskunniamerkkiä: 1. ja 2. luokan Mannerheim-risti.

16.12.1940 muutettiin vuoden 1939 asetusta seuraavasti: ”Erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimien sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää 1. tai 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi.”

Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin jatkosodan aikana ja välittömästi sotien jälkeen 191 sotilasta. Neljälle sotilaalle Mannerheim-risti myönnettiin kahdesti. Ensimmäinen ritari oli eversti, myöhemmin kenraalimajuriksi ylennetty Ernst Ruben Lagus.

Puna-armeijan hylättyä kalustoa Tyrjän tiellä Parikkalassa voittoisan taistelun jälkeen 5.8.1941. SA-kuva