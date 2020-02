Muovin uusi elämä esillä näyttelyssä Kerimäen Pysäkillä

0

Kostean tilan matto vanhoista leipäpusseista. Kauppakassi kuplamuovista. Himmeli muovipilleistä.

Mielikuvitus on ollut rajana käsitöissä, joita on tehty erilaisista, roskiin menossa olevista muovituotteista.

Muoviaskarteluista on koottu Kerimäen Pysäkille ystävänpäivänä avattu näyttely, jonka nimi on Muovin uusi elämä. Työt ovat Pysäkin askarteluryhmän jäsenten käsialaa.

Muovin uusiokäyttö sai Pysäkillä alkunsa syksyllä käsiin sattuneesta ”Plastiikkia, plastiikkia” -kirjasta. Askarteluryhmän jäsenet innostuivat aiheesta oitis, pois heitettäviä muovituotteita kun kertyy joka kotiin.

– Homma lähti sitten vähän lapasesta, nauravat Päivi Mohell ja Tuula Sallinen.

Käsitöitä alkoi syntyä muovista niin paljon ja monenlaisia käyttö- ja sisustusesineitä, että porukat päättivät pystyttää niistä näyttelyn. Suurin osa askarteluista on tehty kotona iltatöinä.

Veikeitä oivalluksia riittää. Päivi Mohell keksi, että puolentoista litran mehukatti-pulloista voi leikata yläosan erilaisten kuvioiden, vaikkapa joutsenen profiilin muotoon. Lopputulos toimii esimerkiksi kukan värikkäänä suojaruukkuna.

Muovimattoja syntyi näppärästi solmiamistekniikalla liukuestematosta ja muovipussin leikatuista suikaleista.

Nostalgisia muistoja herättää näyttelyn yhdestä nurkasta löytyvä retromuovi-osasto.

Muovin uusi elämä -näyttely Kerimäen Pysäkillä 12.3. saakka arkisin Pysäkin aukioloaikoina. Näyttely avoinna myös la 29.2. klo 10-4 ja la 7.3. klo 10-12.