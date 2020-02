Vaihtoehdot ja realiteetit esiin

0

Punkaharjun koulun liikuntasali-linjaus on herättänyt paikkakunnalla keskustelua. Sivistyslautakunnassa niukan enemmistön voimin kumottiin muutosesitys, jossa olisi selvitetty myös suuremman noin 800 neliön liikuntasalin tekeminen koulun remontoinnin ohessa. Päätettäviksi tuoduissa vaihtoehdoissa oli kaikissa mukana noin puolta pienempi sali.

Se kattaa varmasti monet tarpeet, mutta monia perusteltuja näkemyksiä toivat myös kuntalaiset kommentoinnissaan ja adressissaan esiin.

Esimerkkejä toimivista isoista halleista löytyy jo Kerimäeltä ja Parikkalasta. Kun on tehty kerralla hyvä ja riittävän iso sali, on käyttöaste ollut kiitettävä ja ne palvelevat liikunnan lisäksi esimerkiksi tapahtumatoimintaakin. Yleensähän se onkin niin, että hyvä myy keskivertoa paremmin.

On toisaalta täysin ymmärrettävää, että kovan talouspaineen alla esityksiä valmistelevilla viranhaltioilla on hyvin haastava työ tehtävänään.

Ottamatta kantaa poliittisiin linjoihin tai sali-linjaukseen, on sivistyslautakunnan puheenjohtajan lausumissa perua. Kun kuntalaiset ovat vanksti ottaneet kantaa, olisi oikeutettua vähintäänkin saada tietoon mikä kustannus- ja tulovaikutus ratkaisulla olisi. Julkisen vallan käytön ja päätöksenteon tulee perustua avoimuuteen ja kuntalainen voi oikeastaan seurata päätöksentekoa kattavasti vain esityslistojen ja pöytäkirjojen perusteella. Jos on mahdollisesti laskettu paljon suurempi sali maksaisi ja todettu se kalliiksi, niin miksi sitä ei tuoda esityksissä avoimesti ilmi? Kun asia jää epätietoisuuteen, on monen kuntalaisen varmasti vaikea hyväksyä ratkaisua. Kattavammalla valmistelulla myös kaupunki loisi itsestään parempaa kuvaa, varsinkin kun linjataan monen vuosikymmenen päähän ulottuvan investoinnin toteuttamista.

Jussi Silvennoinen