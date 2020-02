Työttömyys laski Etelä-Savossa hieman – sama kehitys myös Savonlinnassa

0

Työttömien määrä laski Etelä-Savossa vuodessa 2,5 prosenttia eli neljänneksi eniten koko maassa. Kahdeksalla TE-toimistoalueella työttömienmäärä nousi.

Etelä-­Savossa oli tammikuun lopussa työttömänä 6 781 henkilöä, eli 174 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömänä oli vuodenvaihteessa 10,8 prosenttia työvoimasta.

Alle 25­-vuotiaita työttömiä oli tammikuun lopussa 805, mikä on 98 henkilöä ja 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut Etelä-Savossa vuoden takaisesta seitsemän prosenttia.

Työttömien määrä on laskenut vuoden aikana sekä suhteellisesti että määrällisesti eniten Savonlinnan seutukunnalla. Työttömien määrä pieneni Savonlinnan seudulla 145 henkilöä eli kuusi prosenttia.

Savonlinnan kaupungissa työttömyys pieneni kahdeksalla prosentilla ja Enonkoskella yhdeksällä prosentilla. Työttömyysaste on molemmissa silti vielä maakunnan kärkipäässä. Työttömiä työnhakijoita on Savonlinnassa 1 801 ja osuus työvoimasta on 12,1. Enonkoskella työtä vailla on 64 henkilöä eli 11,6 prosenttia työvoimasta. Koko Etelä-Savossa työttömiä on 10,8 prosenttia työvoimasta.

Miesten osuus työttömistä on korkeampi kuin naisten. Myönteistä on, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut edelleen.

Korkeasti koulutettujen työttömien määrä on lisääntynyt.

Vaikka työttömyys on vähentynyt, lomautusten määrä on kasvanut Etelä-Savossa selvästi, peräti 18 prosentilla. Lomautukset lisääntyivät eniten rakennus- ja kuljetustyössä.

Avoimia työpaikkoja Etelä-Savossa oli tammikuussa yli 3 300. Savonlinnassa avoimia työpaikkoja oli 678.

Pohjois-Karjalassa työttömyys kasvoi. Työttömien määrä lisääntyi vuodessa 384 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi 13,3 prosentista 13,8 prosenttiin.

Kiteellä työttömiä oli tammikuussa 589, mikä on 14,1 prosenttia työvoimasta. Avoimia työpaikkoja oli 50.