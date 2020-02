Lisää suojeltavia rakennuksia Punkaharjulle – kaavauudistuksessa Palomäentien tasoristeys aiotaan edelleenkin poistaa

0

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistettavan asemakaavan kaavaehdotus on hyväksytty Savonlinnan teknisen lautakunnan toimesta ja asetettu nähtäville.

Asemakaavan luonnos oli yleisesti nähtävillä jo viime keväänä ja kesällä. Sen tiimoilta saatiin 13 lausuntoa ja kaksi mielipidettä.

Lisäksi pidettiin kesäkuun lopussa yleisötilaisuus, jossa luonnoksesta käytiin kohtuullisen vilkasta keskustelua.

Kaavaehdotukseen on palautteen pohjalta tehty muutosta siten, että Väyläviraston vaatimuksen mukaisesti alueelle on teetetty rautatien melu- ja tärinäselvitys. Kaavaan on nyt merkitty alue, jolle rakennettaessa tärinä on otettava huomioon.

Suojeltavien rakennusten määrä kasvoi ja rakennussuojelumerkintöjä on muutettu.

Luonnoksessa suojeltavaksi esitettyjen rakennusten lisäksi suojellaan myös Punkaharjutalo, vuonna 1954 rakennetu alakoulun kivirakennus, sekä kuusi yksityisomistuksessa olevaa asuinrakennusta 1900-luvun alkupuolelta: Ratamestarin talo, Makkola, Miinala, Vierumäki, Vanha-Kuparila ja Notkola.

Esimerkiksi Punkaharjutalon osalta todetaan, että vanha kunnantalo on edustava esimerkki 1900-luvun loppupuolen pelkistetystä uusmodernistisesta arkkitehtuurityylistä.

Nobelinniemessä käyttötarkoitusalueiden rajoja on muutettu siten, että raiteiden maapohjan omistus pysyy valtiolla. Näin ollen kaupunki ei tule osallistumaan raiteiden purkamisesta tai mahdollisista maaperän puhdistustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Radalla on käsitelty ympäristölle haitallisia aineita ja ratapölkyt ovat ongelmajätettä. Maaperää ei ole tutkittu.

Valtio omistaa raiteet Nobelinniemessä, mutta radan käyttö ja ylläpito kuuluvat sopimuksella Metsäliitto osuuskunnalle. Sopimuksessa mainitaan, että ratahallinto voi purkaa radan sen jälkeen, kun sopimus päättyy.

Palomäentien teollisuusalueella kortteleissa 52 ja 53 rakennustehokkuus nostetaan lukemasta e=0,3 lukemaan e=0,5. Kaavaselostuksen mukaan muutoksesta ei ole haittaa lähistön asukkaille. Kortteleiden katuverkko on riittävä ja liikenne suuntautuu maantielle. Pysäköinti on sijoitettava tonteille.

Palomäentien ja maantien risteyksessä korttelissa 53 tontilla sijaitseva Riitek Oy suunnittelee selostuksen mukaan laajennusta.

Tulevassa tilanteessa rakennus ja päällystetyt alueet ja täyttävät sille varatun tontin lähes kokonaan.

Tämän vuoksi tontin reunoille ei voida jättää suojapuustovyöhykettä tai istutettavaa vyöhykettä, kuten muualla taajama-alueella on käytäntönä.

Tontin kohdalla maantietä aukeaa siten nykyistä avoimempi näkymä teollisuusalueelle.

Kauppatiellä korttelissa 13 sallitaan kaavaehdotuksessa myös palvelutalojen sijoittaminen.

Radan alittavan kevyen liikenteen tunnelin yksikköhinta olisi Liikenneviraston karkean arvion mukaan noin 200 000 euroa.

Hinta vaihtelee suuresti kohteen mukaan. Hintaan vaikuttavat muun muassa portaat,tukimuurit, pengerrykset ja vedenpoisto.

Palomäentien tasoristeyksen järjestelyt herättivät kuntalaistilaisuudessa keskustelua.

Uudessa asemakaavassa kirjattuna on, että Palomäentien tasoristeys poistetaan ja kohtaan merkitään varaus jalankululle tarkoitetulle alikululle.

Lisäksi toinen varaus jalankululle tarkoitetulle alikululle merkitään Taitotien pohjoispäästä Palomäentielle.

Selostuksen mukaan tarkoituksena on, että asemakaavan vahvistuttua katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Kevyen liikenteen kulku radan yli sallittaisiin ja kohdalle tehtäisiin hidastejärjestely aidoilla. Valo- ja äänivaroituslaitteet pidettäisiin toiminnassa. Tasoristeyksen sulkeminen voidaan toteuttaa myös asemakaavasta riippumatta kadunpitopäätöksellä.

Alikulkutunnelin toteutumisen aikatauluun kaavaehdotuksessa ei oteta kantaa. Sen rakentamiseksi ei ole laadittu työsuunnitelmia eikä aikataulua, eikä määrärahojakaan ole vielä varattu.

Tasoristeyksen poistamista esitti Liikennevirasto jo asemakaavanvalmisteluvaiheessa.

Asemakaavaprosessin todetaan olevan sopiva ja julkinen väylä päätökselle risteyksen kohtalosta.

Kaupungille kustannustekijöitä ovat esimerkiksi alakoulun laajennus ja Palomäentien risteysalueen muutokset.

Lisäksi kaavamuutoksella kiskobussin asiakaspysäköintialue erotetaan LP-alueeksi, jolloin makasiinirakennuksessa sijaitsevan liiketilan asiakaspysäköinti ja huolto erotetaan kiskobussin asiakaspysäköinnistä ja ylläpito selkeytyy.

Kaavan toteuttaminen vaatii LP-alueelle uuden katuliittymän ja pysäköintialueen rakentamisen.

Kaupunki ei omista kaikkia kaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja alueita. Suuri osa alueista on ollut osoitettuna yleiseksi alueeksi jo vuosikymmeniä. Osa alueista tullaan hankkimaan kaupungille.

Yleisesti asemakaavan todetaan tukevan Punkaharjun keskustaajaman kehittymistä lähipalvelukeskuksena, sekä pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden kaupallisten ja julkisten peruspalveluiden keskittymänä.

Maankäyttö ja tonttitarjonta on monipuolista sisältäen monimuotoista asumista, työpaikkoja, julkisia palveluita ja lähikaupan palveluita sekä teollisuutta. Väestön ikääntyminen huomioidaan muun muassa luomalla mahdollisuuksia palveluasuntojen rakentamiseen.

Liikenneyhteyksiä luonnehditaan hyviksi – myös jalankulkijan ja pyöräilijän on helppo saavutta palvelut. Rakenne mahdollistaa myös kehittymisen esimerkiksi kesä-asunto- ja etätyöskentelyalueena.

Asemakaavan muutos ja laajennus on pääosin olemassa olevantilanteen toteava, tarkistava ja tarkentava. Voimassa olevien kaavojen tonttijako sekä nykyinen kiinteistöjakovastaavat toisiaan pääpiirteittäin. Alueelle on vuosikymmenien aikana kertynyt lukuisia poikkeamiaja vanhimmat kaavat on laadittu 1960-luvun loppupuolella.

Korttelien numerot ovat pääsääntöisesti muuttumattomat. Useita kortteleita on kuitenkin yhdistetty, jaettu, muodostettu tai muutettuyleiseksi alueeksi. Asemakaava laajenee Orasaareen, minne tulee uusia kortteleita. Kaikki kirjaimiin päättyvät korttelinumerot on muutettu.

Kaavaan voi tutustua tarkemmin esimerkiksi teknisen lautakunnan pöytäkirjaotteen ja liiteaineistojen kautta:

http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20206472-8