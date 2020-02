Pääkirjoitus: Pysäkki ennaltaehkäisee ongelmia

0

Kerimäen Pysäkki vietti merkkipäiväänsä voimallisissa merkeissä. Hyvinvointia edistävä ja yksinäisyyttä torjuva kaikkien yhteinen olohuone ei ole vuosien aikana menettänyt merkitystään. Toiminnanohjaajan mukaan asiakkaiden määrä Pysäkillä on kasvamaan päin.

25:n toimintavuoden jälkeen tiedetään, että pappi Markku Ikosen näky osui oikeaan. Tarvitaan paikka, jossa ihmiset voivat tavata toisiaan ilman erityistä syytä. Kaikki eivät kuulu työelämän tai opiskelun tuottamiin automaattisiin sosiaalisiin ympyröihin. Ylenpalttinen harrastaminenkaan ei ole kaikkien juttu. Tarvitaan siis paikkoja joissa voi tavata toisia ilman erityistä syytä ja jotka tarjoavat kiinnekohtia arkeen. Pysäkki osuu tähän tarpeeseen.

Työelämän ulkopuolelle joutuminen altistaa yksinäisyydelle, mutta moni aktiivi-ikäinenkin voi tuntea joutuneensa ulkokehälle yhteiskunnassa. Perheet ovat pienentyneet ja sähköiset viestintävälineet vahvistavat kotinurkissa vietettävän vapaa-ajan kulttuuria. Ei ole enää syytä kokoontua seurojentaloille, eivätkä perheet ole enää ylisukupolvisia klaaneja, joista löytyy aina joku joka välittää.

Yksinäisyys ei suoraan uhkaa henkeä, mutta on tuskallinen seuralainen. Kerimäellä vapaaehtoisvoimin käynnistyneestä toiminnasta ja tukikohdasta on onnistuttu kehittämään paikkakuntalaisille tärkeä paikka, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä, vähentää inhimillistä kärsimystä ja nykyisellään tarjoaa myös työpaikan monelle. Vielä kerran onnea Pysäkille!