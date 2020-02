Kerimäellä pidetään miesten iltapäivä maanantaina

0

Maanantaina iltapäivällä on Kerimäen Pysäkillä aiheina miehiset asiat. Paikalla vietetään Miesten iltapäivää keskustellan ja kahvitellen.

– Yksinäisyys ja mielenterveyteen liittyvät asiat ovat nyt pinnalla valtakunnallisesti, eivätkä ne tuntemattomia ole täällä Kerimäelläkään, sanoo tapahtumaa suunnitellut Atte Luostarinen.

Pysäkin Miesten iltapäivässä tullaan keskustelemaan esimerkiksi edellä mainituista asioista ja samalla mietitään mitä tekemistä kerimäkeläiset miehet voisivat kehitellä yhteisöllisyyden nostamiseksi ja yksinäisyyden karkottamiseksi.

– Tekemistähän riittää. Se voi olla vaikka yhteisiä reissuja markkinoille, kylpylämatkoja tai vaikkapa kaveripalvelua kauppareissuja varten.

Luostarinen painottaa, että yhdistystä ei ole tarkoitus perustaa, vaan miesten yhteinen toiminta voi hyvin olla vapaamuotoisempaa ilman virallista byrokratiaa.

Atte Luostarisen mukaan tarve miesten yhteiselle tekemiselle on ilmennyt keskusteluissa, joita hän on käynyt paikkakuntalaisten kanssa. Selkeästi on tarvetta ja tilausta järjestäytymättömälle toiminnalle, jossa miehet voivat olla hyödyksi ja toimia yhdessä.

Luostarinen toivoo, että Miesten iltapäiväkahveille huomataan tulla. Tapahtumaan on tilattu fyysiseen terveyteen liittyvää ohjelmaakin.

– Sosterin fysioterapeutti tulee kertomaan selkävaivojen ennaltaehkäisystä, Atte Luostarinen kertoo.

Miesten iltapäiväkahvit Kerimäen Pysäkillä maanantaina 24.2 klo 14. alkaen.