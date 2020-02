Kerimäen Pysäkki vietti syntymäpäivää – yhteinen olohuone kokoa ihmiset yhteen päivällä ja illalla.

0

Onnitteluja, puheen sorinaa, laulua ja lukuisia iloisia kohtaamisia. Näistä aineksista koostui Kerimäen Pysäkin syntymäpäiväjuhlat, joita vietettiin ystävänpäivänä 14. helmikuuta.

Kerimäkeläisten yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka Pysäkki täytti 25 vuotta ja vietti merkkipäiväänsä isosti. Neljän tunnin aikana paikalla kävi noin sata vierasta.

– Asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja taustajoukkoja sekä muuten vaan paikasta kiinnostuneita, toiminnanohjaaja Raija Litzén kertoi vieraista.

Kuulumisia vaihdettiin ja menneitäkin muisteltiin. Paikka perustettiin vuonna 1995 SPR:n, kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Taustayhteisöksi perustettiin Pysäkki ry, jossa on tällä hetkellä noin 60 jäsentä.

– Pysäkki oli pitkälti pappina Kerimäellä työskennelleen Markku Ikosen luomus. Hän oli sitä mieltä, että tällainen paikka tarvitaan ja hän ajoi asiaa voimalla eteenpäin, diakoni Raija Nuopponen kertoi.

Pysäkki perustettiin ehkäisemään yksinäisyyttä ja edistämään alueen asukkaiden hyvinvointia. Samoilla periaatteilla se toimii edelleen.

– Tämä on kaikkien yhteinen olohuone, Raija Litzén sanoo.

Aluksi toimintaa pyöritettiin vuosikaudet vapaaehtoisvoimin kesät-talvet. Ainoastaan heinäkuussa paikka oli kiinni, että vapaehtoiset saivat hengähtää.

Tällä hetkellä Pysäkillä toimii palkattu henkilöstö. Toiminnanohjaajan lisäksi työntekijöitä on kerrallaan kolmesta viiteen.

Talossa on viikoittain monenlaista menoa. Pysäkin omaa toimintaa on esimerkiksi kahvila, lounastarjoilu ja kirpputori. Talossa järjestetään myös jumppaa, askartelutoimintaa sekä bingoa.

Tämän lisäksi tiloja käyttävät monet yhdistykset, joten Pysäkki elää iltaisinkin, kun talon oma toiminta hiljenee.

– Pysäkin kautta hoidetaan myös ruoka-avun jakaminen, toiminnanohjaaja kertoo. Lahjoituksina jaetaan paikallisesta S-marketista saatua leipää sekä EU:n ruokaviraston jakamia ruokakasseja. Ruoka-avun tarvitsijoita on Kerimäellä noin 600, joten tämä konkreettinen apu tavoittaa suuren osan alueen asukkaista ja tarvetta sille selkeästi on.

Vanhan kunnantalon tiloissa Pysäkki on toiminut vuodesta 1998 lähtien ja tällä hetkellä käytössä on noin 230 neliötä. Viimeksi Pysäkki laajeni Keikulta tyhjiksi jääneisiin tiloihin, joihin sijoitettiin kirpputori ja näyttelytilat. Parhaillaan esillä on muovin kierrätysmahdollisuuksia esittelevä näyttely.

– Olemme tyytyväisiä keskellä kylää oleviin tiloihin. Tähän on helppo tulla ja asiakasmäärä onkin lisääntymään päin, toiminnanohjaaja sanoo.

Vilkkaasti toimivan Pysäkin menot pystytään kattamaan lähes kokonaan oman toiminnan tuotoilla sekä jäsenmaksuilla. Seurakunnalta yhdistys saa pienen avustuksen vuosittain.

Juhlassa Pysäkin kuva-albumia selasivat vieraat Aune Nousiainen, Maija-Liisa Pesonen ja Anja Naukkarinen. Jokainen heistä käy Pysäkillä säännöllisesti, kuka useammin kuka harvemmin.

– Kauppareissuilla käyn täällä usein aikaa viettämässä, Anja Naukkarinen sanoi.

Rouvat ovat nauttineet keskiviikon ruokailuista, tehneet Pysäkillä käsitöitä ja pelanneet bingoa. Maija-Liisa Pesonen ja Anja Naukkarinen ovat SPR:n aktiiveja ja käyvät ystäväpalvelun kokoontumisissa. Kahvillakin tulee Pysäkillä käytyä aika ajoin.

Ystävien ja tuttavien tapaaminen tuo iloa ja vaihtelua eläkepäiviin.

– Kyllä tämä on tärkeä paikka, todettiin juhlassa monesta suusta.