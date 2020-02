Suomet Kylät ja MTK vetoavat hallitukseen paikallisen kehittämisen ja maamme elinvoiman vahvistamiseksi

0

Suomen Kylät ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vetoavat yhdessä Suomen eduskuntaan ja hallitukseen, jotta ne varaavat riittävät taloudelliset resurssit paikalliskehittämisen vahvistamiseen ilman aluerajoja. Asukaslähtöisen kehittämisen resurssien turvaaminen on tärkeää kestävyysvajeen kanssa kamppailevan maamme elinvoiman turvaamiseksi. Toistaiseksi vain maaseutualueet kattava asukaslähtöinen kehittäminen on tärkeä ulottaa koskemaan myös kaupunkeja.

Paikallinen kehittäminen vahvistaa lähidemokratiaa ja osallisuutta ja sillä on merkittävä vaikutus alueen elinvoimaan. Maaseudulla on syntynyt paikallisen kehittämisen ansiosta yli 500 uutta yritystä ja noin tuhat uutta työpaikkaa vuonna 2014 alkaneen EU-ohjelmakauden aikana.

-Maaseudulla asukas- ja yhteisölähtöinen toimintatapa on tuottanut vaikuttavia tuloksia. MTK:n kanssa haluamme varmistaa, että tämä toimiva malli on EU:n tulevalla ohjelmakaudella käytössä koko maassa. Kaupunkiväestömme mukaan saaminen edistää myös kaupunki-maaseutu -vuorovaikutusta, puheenjohtaja Petri Rinne Suomen Kylät ry:stä linjaa.

Maaseudulla yhteisölähtöistä paikalliskehittämistä on toteutettu vaikuttavasti jo yli 20 vuoden ajan. Kuluvalla EU-rahastokaudella 2014-20 maassamme toimivat 54 Leader-ryhmää ovat rahoittaneet yli 5000 kehittämishanketta, joissa on syntynyt yhteiseen käyttöön infrastruktuuria ja lähipalveluita. Esimerkiksi moniin maaseudun laajakaistahankkeisiin sekä kulttuuri-, luonto- ja liikuntapaikkoihin on myönnetty Leader-tukea.

Maaseudulla paikalliskehittämisrahoitusta hakeneista 76 prosenttia on hakenut tukea ensimmäisen kerran, eli rahoitus on onnistunut aidosti aktivoimaan uusia paikallisia toimijoita mukaan oman alueensa kehittämiseen.

Rahoitus on onnistunut aidosti aktivoimaan uusia paikallisia toimijoita mukaan oman alueensa kehittämiseen.

-Suomen tulisi ottaa paikalliskehittämisessä käyttöön monirahastomalli, jolloin tätä työtä edistettäisiin myös Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kautta, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta esittää.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rahoituksesta noin neljännes tulee EU:lta ja siksi se on kansallisesti edullinen tapa rahoittaa asukkaiden aktiivisuutta. Yli kolmannes rahoituksesta kootaan hanketoteuttajien yksityisenä omarahoituksena.

Tällä hetkellä ainoastaan maaseutualueilla toimivat yhdistykset ja pienyritykset voivat saada Leader-rahoitusta hankkeisiinsa. Suomen Kylät ja MTK vetoavat eduskuntaan, jotta paikallisen kehittämisen vahvistamiseen turvattaisiin riittävät taloudelliset resurssit käynnissä olevissa EU-budjettineuvotteluissa sekä kansallisessa rahoituksessa ilman aluerajoja: maaseuduilla, saaristoissa ja kaupungeissa.

Suomen Kylät ja MTK luovuttavat elinvoimavetoomuksensa eduskunnalle ja avainministereille ystävänpäivänä 14.2.2020.

Mistä on kyse? Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen lyhyesti

Leader/YPK (yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen) on Euroopan Unionin aloite, joka tuo aluekehittämistä koskevan päätöksenteon kansalaislähtöiseksi ja ottaa entistä paremmin huomioon alueiden väliset erot. Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä toteutetaan paikallisten toimintaryhmien kautta, jotka kumppanuusperiaatteella kokoavat alueiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat laatimaan ja toteuttamaan paikallisia kehittämisstrategioita.

Suomessa on 55 maaseudun Leader-toimintaryhmää ja 10 saaristo-, rannikko- ja sisävesialueiden kalatalouden toimintaryhmää, ja ne kattavat maamme maaseutualueet kokonaan. Kaudella 2014-20 maaseudun Leader-ryhmien EU+valtio-rahoitus on 300 miljoonaa euroa ja kalatalouden toimintaryhmien rahoitus 10 miljoonaa euroa.

Euroopan sosiaalirahaston tuella maahamme on kaudella 2014-20 syntynyt myös kahdeksan asukaslähtöisen kaupunkikehittämisen toimintaryhmää. Yhteisölähtöistä Leader-kehittämistä on EU:ssa toteutettu 28 vuoden ajan ja Suomessa 23 vuoden eli koko EU-jäsenyytemme ajan.