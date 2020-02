Keskustan Kiteen kunnallisjärjestö keskusteli maaseudun tulevaisuudesta

0

Kiteen Keskustan kunnallisjärjestö piti vuosikokouksensa, jossa kävi esittäytymässä Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Jertta Harinen. Piirin puheenjohtajalla oli maakunnasta yhteenkokoavia ajatuksia ja keskustelun aiheita.

Maaseudulla asumisen kehittyminen huolestuttaa. Väestö ikääntyy ja harvenee ja nuoret muuttavat suurimmille paikkakunnille koulutuksen ja työn perässä. Tavoitteena on turvata kuitenkin palvelut inhimillisellä tasolla maaseutukunnissakin, jotta alueemme kuntalaisten hyvinvointi mahdollistuu. Aktiivisella ja avoimella tavoitteellisella asioiden hoito keskustelulla voimme löytää ratkaisuja ainakin osaan haasteita.

Jertta Harinen totesi myös, että Kiteen saama vuoden yrittäjäkunta tunnustus on arvokas asia. Se osaltaan kertoo muille yrittäjille, että täällä on hyvät mahdollisuudet yrittäjyydelle. Jertta on tehnyt maakunnassa kuntakäyntejä ja kertoi havainneensa Pohjois-Karjalaisia kuntia yhdistävän yhteishengen. Vaikeista tulevaisuuden haasteista huolimatta tulevaisuuteen on luottamusta ja toivoa sekä tahtotilaa toimia maakunnan parhaaksi.

Vuosikokouksessa suunniteltiin tulevan vuoden toimintaa. Vantaalla järjestetään vuosikokous 5-7.6.2020. Seuraava Elotori, jonka Keskustalaiset ovat joka perinteisesti itse järjestäneet, tulee olemaan 15.8.2020, teemana tänä vuonna on ”kiteeläistä kulttuuria”.