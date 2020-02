Savonlinnassa osoitetaan mieltä sairaalan puolesta – asukkaat, kansalaistoimijat, päättäjät ja sote-alan asiantuntijat kokontuvat mielenilmaukseen keskussairaalalle

0

Savonlinnan keskussairaalalla järjestetään mielenilmaus torstaina 20. helmikuuta. Tuolloin halutaan tuoda julki Savonlinnan keskusssairaalan uhattuna oleva tulevaisuus, mikäli valtiovalta ei toteuta Sosterin jäsenkuntien tahtotilaa liitoksesta Pohjois-Savon tulevaan sote-alueeseen.

Alueen kansalaistoimijat, päättäjät ja sote-alan asiantuntijat kutsuvat alueen asukkaita tätä ratkaisua tukevaan mielenilmaukseen Savonlinnan keskussairaalalle klo 14.30 alkaen.

Mielenilmausta valmistelemaan on koottu KYSSavonlinna-toimintaryhmä ja tapahtumaa koordinoi Kimmo Käärmelahti Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n puolesta.

Mielenilmauksen järjestäjät haluavat tuoda julki, että Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys, nukutuksessa tapahtuva leikkaustoiminta ja muu päiväaikainen toiminta turvaavat ympärivuorokautisesti alueen yli 40 000 vakituisen asukkaan, noin 15 000 kesäasukkaan ja useiden kymmenien tuhansien matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava ovat selkeällä enemmistöllä linjanneet, että keskussairaalan ja yhteispäivystyksen turvaaminen on ehdottoman välttämätöntä. Kuntien ja Sosterin koko henkilöstön yhteinen kanta on, että tämä onnistuu vain niin, että Savonlinnan keskussairaala on tulevaisuudessa osa Kuopion yliopistollista sairaalaa – KYS Savonlinna.

– Mielenilmaus tuo esille alueen yhteisen tahtotilan – teesit naulataan oveen, mielenilmauksen järjestäjät kertovat.

Tilaisuudessa esitellään keskeiset perustelut, joilla alueen päättäjät, asiantuntijat ja kansalaiset haluavat vakuuttaa maan hallituksen siitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen turvaaminen Savonlinnassa on välttämätöntä.

Ratkaisut tehdään maan hallituksessa lähiviikkojen aikana. Peruspalveluministeri, sote-uudistuksen vastuuministeri Krista Kiuru totesi muutama viikko sitten, että ”Savonlinnan seudun sotesuunta ratkotaan näillä keväthangilla”.

Savonlinnan keskussairaalalla on merkittävä vaikutus aluetalouteen. Alueen asukkaiden turvallisuuden lisäksi Savonlinnan keskussairaalalla on merkittävä vaikutus seudun elinvoimaisuuteen. Yhteispäivystyksen lopettaminen aiheuttaisi satojen työpaikkojen menetyksen pelkästään sairaanhoidosta sekä lisäksi satojen opiskelupaikkojen katoamisen sairaalapäivystykseen sidonnaisesta alueen hoitoalan koulutuksesta.

– Päivystystoiminnan lopettamisen aiheuttaisi menetyksiä Savonlinnan seudun kuntien verotuloihin, alueen kokonaistalouteen sekä työllisyyteen. Vaikutukset olisivat monenkertaiset vuonna 2018 toteutuneeseen Opettajankoulutuslaitoksen OKL:n lakkautukseen verrattuna.