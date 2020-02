Sairaalan puolesta on pidettävä ääntä

0

Savonlinnassa puuhataan mielenilmausta keskussairaalan palvelujen puolesta. Liikehdinnän alkusysäys ja ydin on sairaanhoitopiiri Sosterissa itsessään, mutta sen sanomaan on helppo yhtyä. Keskussairaalan toiminnot yhteispäivystyksineen on turvattava. Ensisijaisesti sairaalan toiminnot ovat tärkeitä seudun asukkaiden ja loma-asukkaiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Hyvinvointivaltiossa lääkäripäivystykseen pääsy kohtuullisen ajomatkan päässä tuntuu ihmisoikeudelta, mutta näin asiaa ei välttämättä nähdä siellä missä linjauksia tulevista sote-alueista tehdään.

Aluetalous ja ammattikorkeakoulun säilyminen Savonlinnassa on toinen lähes yhtä tärkeä seikka, minkä vuoksi keskussairaalan olemassaoloa ei voida vaarantaa.

Sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat jo joutuneet vääntäytymään monelle mutkalle ennakoidessaan maan hallitusten tai maakunnan toisen sairaanhoitopiirin, Essoten linjauksia. Välillä on koettu lähes onnistumisia, mutta takapakkeja on vuosien varrella kertynyt yhtälailla. Viimeisin oljenkorsi on tukeutuminen Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan, jonka osaksi Savonlinnan keskussairaalaa on kaavailtu.

Kuopio tuntuu luontevalta yhteistyösuunnalta, kun sieltä on apua vaikeimpiin tapauksiin haettu tähänkin asti. Savonlinnassa oltiin jo luottavaisia Kuopion suunnitelman suhteen edellisen hallituksen näytettyä vihreää valoa, mutta nyt ollaan palattu taas lähtökuoppiin ja sairaalan tulevaisuus näyttää kovin epävarmalta.

Jopa maakunnan omat ministerit ovat mieltä, että sote-alueen rajat eivät voi poiketa maakuntahallinnon rajoista.

Nyt jos koskaan on syytä pitää ääntä seutukunnan tulevaisuuden puolesta ja isolla porukalla.