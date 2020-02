Jäätaide komistaa Koskipuistoa Enonkoskella – katso kuvat!

0

Enonkosken Koskipuistoon valmistui perjantaina kymmenkunta jääveistosta. Jäätaidetta paikkakunnalle loihti viisi jäänveistäjää. Taustaorganisaattorina toimi Jäälinna ry ja kuluista vastasi Enonkosken kunta. Veistoksia pääsee katselemaan vapaasti alueella. Valaistuksen ansiosta ne ovat näyttäviä pimeälläkin.

– Jäätaiteesta on tullut Enonkoskelle tärkeä asia tapahtumien saralla, tämä kuuluu ehdottomasti kärkijuttuihimme talvella, tuumasi veistosten merkintöjä perjantaina hoitanut kunnaninsinööri Keijo Kemppinen.

Koska veistokset valmistuivat Ystävänpäiväksi, se näkyi myös jäätaiteen teemassa.

– Lisäksi valmistui luonto- ja Enonkoski-aiheisia teoksia. Ohuita yksityiskohtia veistoksiin ei juurikaan tehty, että ne kestävät paremmin sääolosuhteiden vaihtelua.

Veistäjistä ison urakan hoitivat venäläinen Aleksandr Savinov ja yakutialainen Roman Petrov. He tekivät kumpikin alueelle kolme veistosta.

Enonkoski oli heille ennestään tuttu paikka. Savinov kertoi olleensa esimerkiksi viime kesän hiekanveistotapahtumassa mukana. Veistäjät olivat hyvillään siitä, että Enonkoskelle sattui sopivat olosuhteet jäänveistoon. Ennen Enonkoskelle saapumista veistäjät työskelivät Olavinlinnassa. Siellä he joutuivat operoimaan välillä vesisateessa ja plussakelillä.

-Täällä on ollut vähän talvisempaa ja jääkin oli säilynyt paremmassa kunnossa. Veistäminen sujui oikein hyvin, Petrov kertoi.

Veistämiseen käytettiin tänä vuonna Kuusamosta tuotua jäätä, sillä omalta seutukunnalta veistämiseen kelpaavaa jäätä ei ollut saatavilla.

Savinov kertoi, että he kiertävät Suomessa jäänveiston tiimoilta lähes koko kuukauden ajan.

-Taitaa olla ainakin viisi eri paikkakuntaa, Savinov naurahti innoissaan.

Ystävänpäivä huipentui Enonkoskella iltatapahtumaan. Sen avasi kunnanjohtaja Minna Laurio. Avauspuheenvuoron jälkeen esiteltiin jääteoksia. Lisäksi tapahtumassa pyörittivät pop up -nakkaria Enonkosken koulun 4-luokkalaiset.

Ohessa kuvia valmiista veistoksista ja iltatapahtuman alkutunnelmista: