Jäänveistokiertue tuo taidetta Enonkoskelle – ystävänpäivän ilta koskipuistossa jäänveistoteosten valmistuttua

Jäälinna ry:n jäänveistokiertue saapuu Enonkoskelle torstaina 13. helmikuuta ja jäänveistotaiteilijat työskentelevät Enonkoskella koko päivän perjantaina 14. helmikuuta.

Jäälinna-tapahtuman veistäjiksi on kutsuttu viisi kansainvälisen tason taiteilijaa, jotka ovat kaikki olleet aikaisemminkin Suomessa. Jokaisella jäänveistäjällä on monia kansainvälisiä voittoja. Eniten mestaruuksia on Mongolian jäätaiteilija Lkhagvadorj Dorjsurenilla, jolla on kolme MM-mestaruutta. Koko porukan johtaja ja ykkösjäänveistäjä on Jussi Miettinen Kuopiosta.

Jäänveistäjillä on käytössään muun muassa lumikolat, lapiot, rautakankia ja moottorisahoja. Välineet ovat karuja, mutta kiertueen taiteilijoitten jälki joka vuosi yhtä kaunista ja viihdyttävää.

Kiertue veistää tänäkin vuonna useilla paikkakunnilla ja Enonkoskelle veistäjät saapuvat Olavinlinnasta, johon veistäjät tekevät 15 Ankka-linna-aiheista veistosta yleisön vapaasti nähtäväksi. Enonkoskelta kiertue jatkaa Heinävedelle.

Enonkosken veistokset valmistuvat ystävänpäivänä, perjantaina 14 helmikuuta ja saman päivän iltana pidetään kosken läheisyydessä Ystävänpäivän ilta, jossa jäänveistäjät esittelevät teoksiaan iltakuudesta alkaen.

Tapahtuma käynnistyy klo 17, jolloin koulun nelosluokkalaiset avaavat pop up -nakkarin Koloveden luontotuvalle. Jääveistokset valaistaan klo 18 ja samalla kuullaan kunnanjohtajan tervehdyspuhe.

– Tapahtumaan kannattaa tulla ihailemaan tuoretta jääveistotaidetta, sillä veistokset ovat kauneimmillaan heti valmistuttuaan, Jäälinna ry:stä kerrotaan.