Perhekerhoista tuli myös avoimia kohtaamispaikkoja – vanhemmat pääsevät tapaamaan asiantuntijoita matalalla kynnyksellä

Viime syksynä avattiin Savonlinnan kantakaupungissa ensimmäinen perheiden avoin kohtaamispaikka avoin päiväkoti Tikantanssissa.

Nyt avoimet kohtaamispaikat ovat laajentuneet myös kaupungin maaseututaajamiin. Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla avoin kohtaamispaikka toimii seurakunnan perhekerhojen yhteydessä.

Perheiden kohtaamispaikat ovat osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa ja perhekeskustoimintaa. Niiden avulla halutaan lisätä lapsiperheille suunnattua varhaista tukea.

Kohtaamispaikat sisältyvät Savonlinnan kaupunginvaltuuston vahvistamaan hyvinvointisuunnitelmaan.

Kohtaamispaikat tarjoavat pienten lasten vanhemmille ja perheille vertaistukea. Ne mahdollistavat myös asiantuntijavierailut.

– Tavoitteena on mahdollisimman helppo keskusteluyhteys asiantuntijoiden ja perheiden välillä. Kaikki perustuu läsnäoloon ja aitoon vuorovaikutukseen, sanoo Savonlinnan varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Mukava kun näkee muita äitejä ja lapset pääsevät leikkimään toisten lasten kanssa

Kerimäellä ja Savonrannalla piti tammikuun loppupuolella olla ensimmäisenä asiantuntijavieraana psykologi puhumassa tulistuvasta lapsesta. Harmillisesti vierailut peruuntuivat, mutta perhekerhossa viihdyttiin silti hyvin.

– Mukava kun näkee muita äitejä ja lapset pääsevät leikkimään toisten lasten kanssa, tuumaili Onnin ja Hertan äiti Piia Hämäläinen. Hän on käynyt perhekerhossa vuoden päivät.

Suomen syntyvyyshuolia ovat osaltaan lievittäneet kälyt Elisa Luoto ja Maiju Luoto. Maijulla oli mukanaan yksivuotias Viljami ja muutaman vuoden vanhempi Venla.

Kotiäitiys on ollut Maijulle ja Elisalle tietoinen ja mieluinen valinta. Elisa Luoto jäi lähihoitajan kolmivuorotyöstä kahdeksan vuotta sitten, kun vanhin lapsista, nyt jo tokaluokkalainen syntyi.

Kotona olo nuorempien lasten Leevin ja Liinan kanssa jatkuu, sillä perheeseen on kesällä tulossa jo neljäs lapsi.

– Ei ole ollut ikävä töihin. Arki rytmittyy säännölliseksi lasten kanssa. Heillä on lähellä serkkuja ja kavereita, joten sosiaalista kanssakäymistäkin tulee, sanoo Elisa.

Äidit muistuttavat, että lapset ovat pieniä vain lyhyen aikaa, josta halutaan nauttia kunnolla. Perhekerho lauluineen ja leikkeineen on ollut kotiäideille mukava kohtaamis- ja hengähdyspaikka.

– Sukulaisrinki on lähellä apuna, että pääsee välillä tekemään omiakin juttuja.

Kerhotarjontaa on Kerimäellä kohtalaisesti. Perhekerhon lisäksi seurakunnalla on kaksi kertaa viikossa kokoontuva päiväkerho 3-5 -vuotiaille. Kerhossa on kymmenkunta lasta.

Silvolan Nousulassa toimii oma perhekerho, joka on nuorten perheiden asuttamalla Anttolan seudulla suosittu. Nousulassa kävijöitä on ollut viitisentoista.

Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen on hyvillään, että avoin kohtaamispaikkatoiminta saatiin käyntiin yhteistyössä seurakunnan perhekerhojen kanssa.

– Kohtaamispaikkojen sisältöä kehitetään koko ajan ja käyttäjien toiveita kuunnellaan, lupaa Sairanen.

Kohtaamispaikat ovat avoimia kaikille alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten perheille.

Kevään kohtaamispaikat ja asiantuntija-vieraat

Kerimäki sr-koti klo 9.30-11.30: to 20.2. terveydenhoitaja Titta Järvensivu, to 19.3. toimintaterapeutit Sari Naukkarinen ja Elina Nuopponen, to 16.4. perheneuvoja Kati Louhela.

Punkaharju srk-koti klo 9.30-11.30: to 13.2. perheneuvoja Kati Louhela, to 19.3. terveydenhoitaja Kirsi Kinnunen, ti 21.4. puheterapeutti.

Savonranta srk-koti klo 9-11: ti 10.3. perheneuvoja Kati Louhela, ti 21.4. terveydenhoitajat Anne-Maarit Voutilainen ja Titta Järvensivu.