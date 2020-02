Pentti Ojajärvi aloitti Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuriasiantuntijana

0

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton uusi kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi (MMM, musiikkipedagogi AMK) aloitti työt helmikuun alussa. Ojajärven pesti Pohjois-Karjalan kulttuurin edistäjänä kestää näillä näkymin ensi vuoden tammikuun loppuun saakka.

Kulttuuriasiantuntijan tärkeimpiä tehtäviä ovat sidosryhmäyhteistyö, verkostojen koordinointi, alan kehityksen seuranta ja uusien aloitteiden tekeminen. Hän vastaa myös maakuntaliiton rahoittamista kulttuurialan hankkeista sekä järjestö-, kotiseutu- ja kyläasioista.

Tehtävänkuva kuulostaa varsin työntäyteiseltä, mutta tuore kulttuuriasiantuntija kertoo tienneensä mihin ryhtyy ja on innostunut tulevasta.

– Monipuolinen työnkuva sopii minulle, varsinkin kun nämä tehtävät ovat mielenkiintoisia. Tuntuu, että olen työ- ja yksityiselämässäni valmistautunut juuri tätä tehtävää varten. Olen siis toiveammatissani! Ojajärvi iloitsee.

Kulttuuriasiantuntija ottaa kopin myös Pohjois-Karjalan maakuntapäivän kehittämisestä ja koordinoinnista. Päivän lähtökohtana on yhteisöllisyyden ja paikallisylpeyden lisääminen, ja tämä vuonna painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Maakuntapäivä on Ojajärvelle tuttu tapahtuma.

– Kesälahdella on järjestetty kahtena vuonna onnistuneet maakuntapäivät. Viime vuonna sain olla mukana myös järjestelyissä. Maakuntapäivä oli kymmenen kesälahtelaisen yhdistyksen ja yhteisön yhteistyön voimannäyte, joka huipentui ”Vietä yö museoalueella” -tapahtumaan, jossa tutustuttiin yöperhosiin, pöllöihin ja lepakoihin, hän muistelee.

Maakuntapäivään on osallistunut molempina vuosina runsas yleisö ja tapahtuma on saanut hyvää palautetta. Ojajärvi näkeekin päivän tulevaisuuden myönteisenä.

– Maakuntapäivä tulee olemaan alueiden ja koko maakunnan ihmisten yhteinen juhla, jossa voidaan kokea rentoa ja hyväntuulista pohjoiskarjalaista yhdessä tekemistä ja olemista.

Pentti Ojajärvi on alun perin kotoisin Etelä-Pohjanmaalta ja muutti Kiteelle 1990-luvun alussa ja on ollut jo pitkään kesälahtelainen. Ojajärvi on työskennellyt pääosin ammattikorkeakoulun palkkalistoilla, viimeksi opettajana ja suunnittelijana Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Kulttuurialan kokemusta on kertynyt myös vapaa-ajalla.

– Olen muusikko, tarkemmin sanottuna pelimanni. Musiikki on siis minulle läheisintä, mutta olen aina ollut kiinnostunut myös kaikesta muusta kulttuuriin liittyvästä. Olen tällä hetkellä toista kertaa Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan jäsenenä, Ojajärvi kertoo.