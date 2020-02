Pakkaspirtille uusi talvinen liikuntatapahtuma – PuU:n Puruveden Kierros puolestaan käynnistyy lauantaina luistelulla.

0

Punkaharjun Urheilijat järjestävät viikon päästä lauantaina 15.2. liikunnantäyteisen tapahtumapäivän Pakkaspirtin alueella.

PuU:n Veijo Laukkanen kertoo, että tapahtuman idea kumpusi ystävänpäivästä ja siihen liittyvästä Liikuta ystävää-tempauksesta.

– Toivomme, että ihmiset haastaisivatkin nyt ystäviään ja tuttujaan liikkumaan ja nauttimaan talvesta, Laukkanen sanoo.

Tapahtuma alkaa kello 10 ja jatkuu vapaamuotoiseissa merkeissä eteenpäin. Mahdollisuuksia on esimerkiksi hiihtoon ja mäenlaskuun.

– Mäkeen tampataan ihan kunnon ”laskettelurinnekin”. Uutta hiihtolenkkiä ei ole tällä hetkellä vielä saatu kokonaan avattua, mutta pari kilometriä latua on. Metsäisillä alueilla lunta on yleisesti ottaen vielä vähän.

Laukkanen toteaa, että säästä ja lumitilanteesta riippumatta alueella on oivat mahdollisuudet vaikkapa patikointiinkin.

Samassa yhteydessä päästään hyödyntämään ja kokeilemaan uutta Pakkaspirtille valmistunutta kotaa. Savonlinnan kaupungin tekemään kotaan mahtuu jopa 30 henkeä.

– Makkaranpaistoakin on luvassa. Järjestävä taho tarjoaa makkarat.

Tulevana lauantaina 8.2. puolestaan käynnistyy vuosittainen Puruveden kierros. Ensimmäisenä lajina ja osakilpailuna on luistelu.

Kilpailukeskuksena toimii Matkailukeskus Harjun Portti ja luistelukisa käydään Harjun Portin ylläpitämillä retkiluistelureiteillä.

– Jäälle on paikoin noussut vettä, joten lopullista reittiä ei ole vielä lyöty lukkoon. Kilpailemaan kyllä päästään, kisareitti vahvistetaan näillä näkymin lauantaina.

Luistelun jälkeen Puruveden kierros jatkuu hiihto-osakilpailun merkeissä maaliskuussa.

– Talven osakilpailuihin on viime vuosina osallistunut 40-50 kilpailijaa.