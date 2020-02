Punkasalmen pohjavesi huonossa tilassa – Maakunnassa 12 riskialuetta, viisi niistä on huonossa tilassa.

Siltojen jälkeen alkava harjualue on keskeisin osa Punkasalmen pohjavesialuetta. Pojavesialueen on rajattu ulottuvan silloilta Kesälahdentielle saakka. Alueen raja myötäilee kuvasta katsoen vasemmalla puolella ranta-aluetta ja oikealla puolella melko tarkalleen rautatietä. Punkasalmen alueelle on tehty vuonna 2013 pohjavesien suojelusuunnitelma. Siinä suositellaan toimenpiteinä muun muassa suolauksen vähentämistä ja lannotteiden käytön rajoittamista. Suunnitelma kaipaisi nyt kuitenkin pohjavesiasiantuntija Panu Rannan mukaan päivittämistä.