Pääkirjoitus: Polttoaineiden saatavuus on turvattava

Savonrannalla huolta aiheuttaa kylän keskellä sijaitsevan SEO-kylmäaseman toiminta, joka uhkaa keskeytyä. Syynä on ympäristöviranomaisen vaatimat laitteistosaneeraukset, joita ei ole tehty määräajassa ja sen vuoksi Savonlinnan kaupungin ympäristöviranomainen joutunee määräämään aseman käyttökieltoon. On hyvin todennäköistä, että savonrantalaiset joutuvat hakemaan bensansa ja dieselinsä jatkossa naapuripitäjien asemilta.

Savonrannalla tilanne on nyt akuutti, mutta monella muulla pienellä paikkakunnalla on sama tulevaisuuden uhkakuva. Kriittinen hetki on yleensä laitteiston uusimistarpeet. Jakelua hoitavalle yrittäjälle investoinnit viranomaisten vaatimiin järjestelyihin voivat olla ison kynnyksen takana, jos polttoaineen myynti on vähäistä ja kannattavuus heikkoa.

Polttoaineiden saatavuus harvaan asutuilla alueilla on yksi niitä asioita, joihin pitäisi etsiä ratkaisua laajemmalla rintamalla kuin yksittäisen pienen paikkakunnan omana ongelmana. Tähän asti järjestely on toiminut markkinatalouden mekanismein, mutta aktiivi-ikäisen väestön vähentyessä bisnesmalli ei enää toimi. Kysymys kuuluukin, mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen, että polttoainejakeluverkosto ei nykyisestä enää harvene?

Pienten pitäjien ja kirkonkylien asukkaiden kohdalla polttoaineen jakelun toimivuudessa on kyse isommasta asiasta kuin yksittäisestä hyödykkeestä. Jos kyliltä joudutaan tekemään bensanhakuretkiä kaupunkiin, niin samalla siellä hoituvat muutkin ostokset ja kerrannaisvaikutukset voivat olla kohtalokkaat.