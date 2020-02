Testejä ja touhua kaikenikäisille – Kerimäen liikuntalauantaissa pääsee mittaamaan kuntoaan

0

Kerimäellä pääsee lauantaina 8. helmikuuta kartoittamaan kuntoaan monipuolisesti ja pääosin maksuttomasti. Usean tahon yhteistyönä järjestettävä Liikuntalauantai tarjoaa touhua myös lapsille.

Liikuntalauantain aamupäivä on suunnattu ikääntyneemmille ihmisille, noin kuudestakymmenestä ikävuodesta ylöspäin. Maksuttomina testeinä tarjolla on suosittu Inbody-kehonkoostumusmittaus sekä tasapainoa ja lihasvoimaa mittaavia toimintakykytestejä.

Kestävyyskuntoaan voi mitata ilmaiseksi kuuden minuutin UKK-kävelytestillä, joita järjestetään tasaisin välein.

UKK-kävelytestissä kävellään viidentoista metrin matkaa edestakaisin kuusi minuuttia.

– Kävelymatkan, perustietojen ja miesten osalta mitattavan loppusykkeen pohjalta arvioidaan, minkälainen maksimaalinen hapenottokyky henkilöllä on. Tulosta voi verrata ikäryhmän viitearvoihin, kertoo vapaa-aikaohjaaja Tarmo Malinen.

Aamupäivällä tarjolla on myös kotijumppa-, tasapaino- ja ravitsemusohjeistusta.

UKK-kävelytestiin, kehonkoostumusmittaukseen ja lihaskuntotestiin on mahdollisuus myös iltapäivällä, joka on tarkoitettu työikäisten kunnon testaamiseen.

Kestävyyskuntoaan voi mitata polkupyöräergometritestillä, joita järjestetään kolmen vartin välein neljä kertaa. Kerralla testiin voi osallistua enintään neljä henkeä. Kerimäen Apteekin tuen ansiosta polkupyöräergometritesti maksaa tavanomaista vähemmän eli 35 euroa.

Polkupyöräergolla saa selville omat sykealueensa kynnyssykkeineen. Tietoa voi hyödyntää omassa harjoittelussaan. Testiin on ennakkoilmoittautuminen Tarmo Maliselle 4.2. mennessä.

Muut kuntotestit ovat maksuttomia. Myös kuntosali on käytettävissä ilmaiseksi koko päivän.

Iltapäivällä klo 12-15 löytyy hallilta tekemistä myös lapsille. Salibandyseura Top Teamin naiset järjestävät paikalle toimintapisteen, jossa on muun muassa laukaisututka ja tekniikkarata. Kerimäen Liikuntanaiset tekevät lapsille temppuradan.

– Iltapäivän ohjelma sopii hyvin perheille. Vanhemmat voivat käydä kuntotesteissä, kun lapset ovat omissa toimintapisteissään, vinkkaa Tarmo Malinen.

Kerimäen Apteekki on yksi päivän päätukijoista ja tapahtumassa on tuote-esittelyä.

– Olemme Liikkujan Apteekki ja on mukava olla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoite on saada ihmiset ymmärtämään, että pienikin lisäys liikunnassa on hyödyksi, sanoo apteekkari Marja Huupponen.

Liikuntalauantaita ovat lisäksi järjestelemässä muun muassa Etelä-Savon Liikunta ja Tanhuvaaran Urheiluopisto erilaisine hankkeineen.

Liikuntalauantai 8.2. Kerimäen liikuntahallilla. Ikääntyneiden testaus klo 10-12, työikäisten testaus ja lasten touhupaikat klo 12-15.