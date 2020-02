Anttolan koululaiset haastattelivat Sanomalehtiviikolla Puruvesi-lehden päätoimittajaa

0

Mikä on ollut mieliinpainuvin haastattelusi? Jännittääkö tehdä haastatteluja? Miten toimittaja jaksaa ajaa pitkiä matkoja haastattelupaikoille?

Muun muassa näitä asioita kysyivät Anttolan koulun oppilaat paikalla vierailevalta Puruvesi-lehden päätoimittajalta maanantaiaamuna.

Koulun oppilaat ensimmäisestä luokasta kuudenteen kokoontuivat koulun juhlasaliin tenttaamaan toimittajaa ja ottamaan oppia lehden tekemisestä ja sisällön tuottamisesta.

Paikallislehden päätoimittajan kouluvierailu liittyi tällä viikolla vietettävään koulujen ja uutismedian yhteiseen sanomalehtiviikkoon.

Anttolan koululla on suunnitelmissa oman lehden tekeminen.

Anttolan koululla on suunnitelmissa oman lehden tekeminen, joten lehtityö on Anttolan koululaisille ajankohtaista nyt muutenkin kuin sanomalehtiviikon tiimoilta. Koulun omaan lehteen suunnitellaan juttua muun muassa kotiseuturetkestä Hytermän saarelle.

Lyhyen, mutta tiiviin oppimistuokion aikana käytiin läpi paikallislehden toiminnan tarkoitusta ja sitä, miten paikallislehti eroaa muista medioista, esimerkiksi valtakunnallisesta uutislehdestä tai some-kanavista.

Oppilaat saivat myös kuulla lehden rakenteeseen liittyvistä asioista, muun muassa ilmoituksista ja erilaisista juttutyypeistä. Samassa lehdessä on yleensä uutisia, kerronnallista aineistoa kuten henkilöhaastatteluja sekä mielipide-kirjoituksia. Puolueettoman paikallislehden sisältö on journalistisesti tuotettua eli luotettavaa. Lehdessä on myös ilmoituksia, jotka erottuvat selkeästi toimituksen tekemistä jutuista.

Paikallislehti oli useimmille oppilaille ennestään tuttu ja sen sisällöstä muistettiin ainakin autonmyynti-ilmoituksia.

Koululla vieraillut päätoimittaja sai lähtiessään mukaansa myös yhden juttupyynnön. Mopo-aiheista juttua pyydettiin ja sen toimitus pyrkii toteuttamaan kevään aikana.

Ja lopuksi vastaus kysymykseen toimittajan jännittämisestä. Se jäi kiireessä kertomatta.

– Kyllä ensimmäisten haastattelujen tekeminen jännitti, mutta liki kahdenkymmenen toimittajavuoden aikana on alkanut helpottamaan.