Lukijan mielipide: Liikkuminen turvattava

Savonrannalla on ollut ongelmia polttoaineen luotettavassa saatavuudessa useamman vuoden ajan. Viimeiset viestit kertovat, että polttoaineen jakelu olisi keskeytymässä pitemmäksikin aikaa.

Tilanne hankaloittaa elämää paikkakunnalla melkoisesti, sillä omalla autolla kulkevan on koko ajan suunniteltava liikkumisensa niin, että polttoainetta on riittävästi käytettävissä. Tämä voi tarkoittaa muun muassa pelkkiä tankkausmatkoja esim. Kerimäelle, Liperiin tai Heinävedelle.

Esitän, että asiantilan pysyväksi korjaamiseksi Osuuskauppa Suur-Savo ryhtyisi pikimmiten selvittämään edellytyksiä polttoainejakelun toteuttamiseksi Savonrannalla, esimerkiksi nykyisellä Salen tontilla. Käsittääkseni osuuskaupalla olisi tähän erinomaiset taloudelliset edellytykset ja tahto huolehtia myös maaseutualueiden palvelujen toimivuudesta ja säilymisestä.

Päivittäistavarakauppa ja liikennepolttoaineiden jakelu ovat ehdottomia edellytyksiä muun muassa matkailun kehittymiselle alueella. Näiden palvelujen säilyminen, niin meillä kuin muuallakin maaseudulla, edesauttaa myös noin miljoonan suomalaisen maallemuuttoa harkitsevan ratkaisujen tekemistä.

Esko Suomalainen

rinnepäällikkö, Savonranta