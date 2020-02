Jäänpaksuudet vaihtelevat paljon Etelä-Savon järvillä

0

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia torstaina 30.1.2020 kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 4-21 cm:n välillä. Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla (alueellisilla havaintopaikoilla) mittausalhaisimmillaan verrattuna koko havaintosarjaan. Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia.

Lauhan sään johdosta tammikuun alkupuolella syntyneen teräsjään paksuus ei ole juurikaan muuttunut. Viikon kestänyt pakkasjakso on lisännyt teräsjään paksuutta parhaimmillaan vain muutaman sentin, koska ennen kylmempää jaksoa satanut paksu lumikerros on taas hidastanut jäätymistä. Ristiinan Yövedellä, Pertunmaan Peruvedellä sekä Mäntyharjun Korpijärvellä ja Pyhävedellä jäänpaksuus kasvoi ainoastaan 1-3 cm.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 30.1. kokonaisjäänpaksuudeksi 21 cm, joka on 5 cm suurempi lukema kuin viime mittauksessa (20.1.2020). Haukivedellä Oravin kanavalla mitattiin jäänpaksuudeksi 15 cm, eli jäänpaksuus on kasvanut 5 cm edellisestä havaintokerrasta. Etelä-Savon valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuudet ovat keskimäärin 18-22 cm alle keskiarvon. Mittaukset tehdään valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla 10 päivän välein. Seuraava mittauspäivä on 10.2.2020.

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia.

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka suojaisemmissa lahdissa ja lammilla jäätä on jo paikoin 20 cm, niin etenkin kapeikot ja suuremmat selkävedet voivat olla täysin sulia tai lumikerroksen alla on vain ohut kerros jäätä. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.

Viime aikoina vallinnut vaihteleva sää jatkunee, joten tämänhetkisen teräsjään kantavuus ei merkittävästi seuraavan kahden viikon aikana kasva. Sääennusteen mukaan luvassa on lyhyt pakkasjakso, joka ei kuitenkaan paksun lumikerroksen takia kovin paljon lisänne jään kokonaispaksuutta. Pakkasjakson jälkeen on odotettavissa jälleen lauhempaa säätä, joten osa lumikerroksesta muuttunee vielä kohvajääksi.