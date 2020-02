Saha laulaa ja pyörät pyörivät – Seppo Laamanen on monen toimen mies

0

Lahdenkylällä metsän siimeksessä Seppo Laamanen käynnistelee kenttäsirkkeliään ja työviikkoaan kipakalta tuntuvassa pakkassäässä. Pitkästä aikaa on oikein talven tuntua ilmassa ja lumipeitettäkin maassa.

Sahuri tuumaa, että alkuvuoden leudot kelit ovat olleetkin harvinaisen mukavat sahaamisen kannalta.

– Normaalisti tähän aikaan vuodesta ei niin paljoa tule sahaushommia tehtyä. Kevät on perinteisesti sitä kiireisintä aikaa, kun talvella kaadettuja puita ryhdytään sahaamaan, Laamanen kertoo.

Laamanen jatkaa Lahdenkylällä jo vuosikymmenten mittaista sahausperintöä. Ensimmäinen saha tuli Laamasille 50-luvulla, kun Seppo Laamasen isä veljineen aloitti sahaustoiminnan maatilan sivuelinkeinona.

Laamanen itse oli apupoikana sahalla jo pienestä pitäen ja kasvoi tekemiseen kiinni.

Yrittäjyyden tielle Laamanen astui hänen isänsä menehtymisen jälkeen vuonna 1990.

– Saha jäi minulle aika nuorena, mutta päätin kokeilla yrittäjyyttä. Kalusto kylläkin meni myöhemmin vuonna 2005 vaihtoon, sillä vanha saha oli fyysisesti raskas käyttää. Tukkien kanssa sai aikoinaan kyllä voimailla, Laamanen kertaa.

Paremman sahan hankkinen oli tuntuva taloudellinen satsaus, mutta pitkässä juoksussa Laamasen mukaan hyvä ratkaisu.

Sahaustyöt ovat pyörineet jatkuvasti, vaikka niiden oheen onkin virinnyt myös muita elinkeinoja ja alalla on tullut tuntuvia muutoksia.

Laamasen sahan kautta puut jalostuvat enimmäkseen erilaiseksi lankkutavaraksi – usein myös erikoisempiin mittoihin, joita rautakaupan hyllyiltä ei löydy.

– Lautaakin toki tulee, mutta enemmänkin lankkujen sivutuotteena, että saadaan puu mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Lautatavarassa on vaikeampi kilpailla hinnassa isojen toimijoiden kanssa.

Lahdenkylän sahuri kertoo, ettei sahaa puuta varastoon myyntiä varten, vaan tarjoaa pääasiassa sahauspalvelua asiakkaille.

Tärkeitä asiakkaita ovat seutukunnan metsänomistajat, jotka tuovat omia puitaan jatkojalostettavaksi Laamaselle.

Kun omia puita sahautetaan ”pitkäksi tavaraksi”, saa rakennusmateriaalia melko edullisesti käyttöönsä.

– Monesti heillä on esimerkiksi kuljetuskalustoakin omasta takaa ja puut pystytään tuomaan itse sahalle.

– Paljon tuodaan sahattavaksi esimerkiksi myrskyissä kaatuneita puita, joita ei muutoin saataisi välttämättä hyödynnettyä hyvin.

Isoimpien urakoiden kohdalla saha siirretään tarvittaessa suoraan asiakkaan puiden luo. Yhteistyötä Laamanen sanoo tekevänsä myös Kerimäen Siirtohöylän Leo Sallisen kanssa.

Laamanen muistelee, että vielä joitain vuosikymmeniä sitten kenttäsirkkeleitä löytyi oikeastaan kylältä kuin kylältä.

Nykyään sahurit ovat käyneet vähiin ja toiminta on keskittynyt suurempiin yksiköihin.

Punkaharjulla ei Laamasen mukaan muita kenttäsahureita enää ole, Kerimäelläkin vain yksi.

– Kerimäkeläissahuri Matti Huttuselle olen kiitollinen monista neuvoista ja avuista, joita varsinkin alkuaikojen ongelmatilanteisiin häneltä sain.

Sitten matkaa saakin taittaa jo pidemmälle, ennen kuin lisää kollegoita löytyy.

Sahurilla on tämän kehityksen syyhynkin näkemyksensä.

– Rakennemuutos, tai oikeastaan ”rakennusmuutos” näkyy. Uudisrakentaminen on yleisesti ottaen vähentynyt. Pitkästä puutavarasta tehdään yhä harvemmin taloja, sen sijaan erilaiset talopaketit ovat yleistyneet.

Oma lukunsa ovat direktiivit ja CE-merkinnän vaatimus tietyssä rakentamisessa.

– Sertifikaatin hankkiminen ja sen vuosittainen auditointi ovat kalliita tuhansien eurojen satsauksia. Mutta löytyy sertifioimattomallekin puutavaralle vielä onneksi käyttökohteita.

Sahaustoiminnan lisäksi Laamanen tekee töitä monella muullakin rintamalla.

Kotitilan viljelyperinteet jatkuvat yhä 17 hehtaarin peltoalueilla. Pääasiassa viljelyksessä on nykyisin kuminaa.

– Pitkään tilalla viljeltiin sokerijuurikasta, mutta vuosituhannen alkupuolella vaihdoin kuminaan. Se pärjää tällä seudulla kohtuullisen hyvin.

Myös metsätaloutta harjoitetaan ja erilaisia konetöitä tarjotaan.

– Teen esimerkiksi lumenaurausta, sekä kaivinkonetöitä. Lisäksi on auton renkaiden myyntiä ja vaihtopalvelua.

Monet töistä ovat enemmän tai vähemmän sesonkiluonteisia.

Se ei Laamasta haittaa, päinvastoin se on lahdenkyläläisen makuun.

– Tykkään siitä, että on vaihtelua, eikä koko ajan samaa hommaa. Se sopii paremmin luonteelleni.

– Ylipäätäänkin yrittämisessä on erityisen hienoa se vapaus ja vastuu. Tilivelvollinen on vain itselleen. Jos ei hommat meinaa luistaa, niin pitää ensimmäisenä katsoa peiliin.