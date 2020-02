Hartauskirjoitus: Onko sydämeni lämmin?

0

Me suomalaiset odotamme joka vuosi lumista joulua – ei tietenkään välttämättä jokainen meistä. Viime vuoden joulu on mennyt – minkälainen se oli? Millaista joulua sinä vietit. Joulu oli kelien suhteen erikoinen: Pohjoisessa oli paljon lunta, etelässä vähän – näin karkeasti ilmaistuna. Jotka odottivat paukkuvia pakkasia, eivät niitä siis välttämättä saaneet.

Täällä Savonrannalla lumet ehtivät jo sulaa pois melkein kokonaan, kunnes viime päivinä alkoi taas sataa ja luonto peittyi valkoiseen vaatteeseen. Kun lähdin tänä aamuna töihin, paukkuvat pakkaset olivat saapuneet. – 18 astetta näytti mittari. Auto piti lämmittää aikaisemmin.

Kun ihminen astuu lämpimästä tuvasta kylmään pakkaspäivään, hän tarvitsee lämpimiä vaatteita. Kuten itse sain todistaa, on synnytyksessä kyse samasta asiasta.

Lapsella on lämmintä kohdussa, mutta syntyessään hän ymmärtää, että tässä maailmassa on välillä kylmä olla. Suomi on kylmä maa, vaikka ilmastonmuutosta pelätään. Täällä paukkuvat pakkaset yhä vielä, vaikka tänä talvena ehkä vähemmän kuin ennen.

Kuvaus maailmasta kylmänä paikkana on tietenkin myös vertauskuva siitä, mistä Jeesuskin puhui: Tämä maailma on tarkoitettu rakkauden asuinpaikaksi. Sen sijaan se on usein kylmä ja pimeä, paha siis. Kaiken tämän kylmyyden keskellä meidän on kysyttävä itseltämme: Onko minulla lämmintä? Onko minulla hyvä olla? Onko muilla hyvä olla? Onko sydämeni lämmin? Rakastanko?

Joulun aika on ohi, mutta muistamme hyvin, kenen syntymäpäivää silloin juhlimme. Jeesus on maailman valo.

Hän siis valaisee tämän maailman läsnäolollaan. Järki ei pysty käsittämään, miten se voi olla mahdollista? Eihän yksi ihminen voi…..?

Vastaus on kuitenkin: kyllä, hän voi! Jeesus kantoi syntymisestään saakka taivaan, rakkauden valoa sydämessään. Hänen sydämensä oli lämmin. Sinne mahtui jokaisen häneen uskovan ihmisen kuva.

Näiden nimet ovat kirjoitettu taivaan kirjaan. Jonka nimi on siinä kirjassa, se saa kerran perinnöksi ikuisen elämän. Jumalan armosta annettu lahja meille on se tieto, että tämä kirja on suurempi kuin me luulemmekaan. Vielä tänä päivänä siinä kirjassa on tilaa uusille katuville syntisille, jotka tahtovat luottaa Jumalaan uskomalla Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.

Mitä Jumala meiltä odottaa? Hän ei odota, että me sovittaisimme syntimme siinä odotuksessa, että kelpaisimme Jumalalle. Jumala ei odota meiltä ansioitamme, jotta kelpaisimme hänelle.

Pelastuksen eteen hän ei siis odota meiltä mitään. Meidän tehtävämme on ottaa vastaan Jumalan rakkauden valo, jotta mekin olisimme valon lapsia. Silloin meidän sydämemme on lämmin.

Kirjoittaja on Savonrannan ja Punkaharjun seurakuntapastori