Tanja Kokkonen Etelä-Savon vuoden akatemiaurheilija – Assi Kovanen palkittiin stipendillä

0

Etelä-Savon Urheilugaalassa vuoden akatemiaurheilijana palkittiin Punkaharjulaislähtöinen Tanja Kokkonen. 17-vuotias aituri edustaa nyt Lappeenrannan Urheilumiehiä ja käy koulua Savonlinnan lyseon lukiossa.

Tanja Kokkonen juoksee 100 metrin aitoja. Hän on ollut useana vuonna oman ikäisten SM-mitalisti. Kokkonen oli vuonna 2018 nuorten alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa ja viime kesänä nuorten Olympiapäivillä.

– Tanja Kokkonen on yksi lahjakkaimmista nuorista aitureista Suomessa. Urheilun ohella on Tanja vienyt opiskeluja eteenpäin hyvin ja sitoutuneesti, palkintoraati toi esille urheilugaalassa.

Etelä-Savon Urheilun tukisäätiön stipendiurheilijana palkittiin kerimäkeläinen karateka Assi Kovanen. Savonlinnan Shukokai Karate ry:tä edustava nuori voitti EM-hopeaa 2019 Katassa ja EM-pronssia Kumitessa. Kovanen on maajoukkuekarateka ja moninkertainen SM-mitalisti, joka valmistautuu heinäkuussa 2020 pidettäviin MM-kisoihin Kapkaupungissa.

Urheilugaalassa luovutettiin myös kuntien valitsemien Vuoden Liikuttajien 2019 -palkinnot.

Enonkosken Vuoden liikuttajan tunnustuksen sai fysioterapeutti Tarja Pirinen.

Palkinnon perusteissa kerrottiin, että Tarja Pirinen on pitkäaikainen liikunnanedistäjä Enonkoskella. Hän tekee töitä asiakaslähtöisesti ja on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa etenkin kunnan ikäihmisten liikuntapalveluita. Tarja tuntee ja tavoittaa todella suuren osan Enonkosken kuntalaisista myös yrityksensä Fysio Tervarannan kautta.

Etelä-Savon Urheilugaalaa vietettiin Hotelli Vaakunassa Mikkelissä perjantaina 31. tammikuuta. Tilaisuudessa mukana oli noin 150 urheilun ja liikunnan ystävää eri puolilta maakuntaa.

Gaalassa palkittiin Etelä-Savon kuntien vuoden liikuttajat ja maakunnan parhaat urheilijat sekä muut toimijat.

Tilaisuudessa julkistettiin myös vuoden sykähdyttävin urheiluhetki, jaettiin Etelä-Savon Urheilun tukisäätiön stipendit kesälajien urheilijoille vuoden 2019 ansioista sekä esiteltiin Saimaa Sport Pro Team 2020.