Luovat ratkaisut tervetulleita

Etelä-Savon yrittäjät viettivät viikonloppuna Punkaharjulla vuosittaista gaalaansa. Juhlaväki päätyi Punkaharjulle, koska vuorovuosin maakunnan eri kaupungeissa vietettävän juhlan vuoro osui tänä vuonna Savonlinnaan.

Kaupungin itäisessä osassa Punkaharjulla juhla vietettiin sen vuoksi, että harjupitäjästä löytyi soveltuva tila tämänkaltaisen juhlan viettoon. Kolme vuotta sitten tilaisuus pidettiin Olavinlinnassa, mutta keskiaikainen linnoitus koettiin hankalaksi talvisen juhlan näyttämöksi, joten järjestäjä päätyi tuomaan juhlansa Tuunaansaareen. Punkaharjulla voidaan olla iloisia ja ylpeitä, että pitäjästä löytyy omaperäinen ja toimiva tila isojen ja juhlavienkin tilaisuuksien viettoon.

Yrittäjäjuhlassa puhunut tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen toi esille hallituksen yrittäjämyönteisyyttä. Hänen mukaansa järkeistystä on tulossa esimerkiksi yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturvaan, kannustimia ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen sekä satsauksia koulutukseen. Nämä kaikki ovat tervetulleita uudistuksia, mikäli ne toteutuvat.

Jatkuvasti monimutkaisemmaksi muuttuvassa elinkeino- ja työelämässä yhä useammalla on painetta ja tilausta ryhtyä yrittäjäksi. Harppaus vieraan palveluksesta itsensä työllistäjäksi on kuitenkin iso, mikäli taustalla ei ole minkäänlaista taloudellista turvaa, jos yritys osoittautuukin epäonniseksi eikä elanto irtoa itsenäisenä toimijana. Tähän kaivataan uusia luovia ratkaisuja, sillä yrittäjän ura on monen haaveissa, mutta riskit liian suuret kannettaviksi.

Merja Kuuramaa