Yhteisvastuukeräys käynnistyy – Savonlinnassa järjestetään maksutonta liikunnallista ohjelmaa syyslomalaisille.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy ensi sunnuntaina.

Helmikuun 2. päivänä alkava Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.

Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Toisaalta vanhempien stressiin liittyvät tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

20 prosenttia Yhteisvastuukeräyksen tuotosta käytetään paikallisseurakuntien kautta vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen. Savonlinnan seurakunnan saamalla keräystuotolla järjestetään tänä vuonna maksutonta liikunnallista syyslomaohjelmaa lapsille ja perheille.

20 prosenttia keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaan, vuonna 2021 käynnistyvään hankkeeseen. Siinä keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Hankkeessa levitetään myös muita vanhemmuutta tukevia hyviä käytäntöjä. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet. Kotimaisen hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Mukaan verkostoyhteistyöhön on kutsuttu laajasti nuoriso- ja kasvatustyön sekä lastensuojelun toimijoita.

60 prosenttia keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Savonlinnan seurakunnassa järjestetään helmi-maaliskuussa yli 20 Yhteisvastuutapahtumaa. Keräykseen voi osallistu myös osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi

Huom: Verkkosivujen keräyslomakkeella tehdyt lahjoitukset kerryttävät omaan seurakuntaamme jäävää keräystuottoa.

TAUSTAA

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Runsaasti lisää YV-tietoa osoitteessa yhteisvastuu.fi