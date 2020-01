Savonlinna ei aio avata kaavojen jätevesipykäliä – muuttaminen olisi liian suuri työ nykyresursseilla.

0

Kolmekymmentäkolme savonlinnalaista kaupunginvaltuutettua allekirjoitti viime kesänä Tuukka Suomalaisen (Kesk) esittämän aloitteen kaupungin kaavamääräysten muuttamisesta jätevesien käsittelyn osalta ympäristönsuojelumääräysten mukaisiksi. Samalla esitettiin rantayleiskaavojen tarkistamista rakennusjärjestyksen mukaiseksi.

Savonlinnan tekninen lautakunta on nyt vastannut aloitteeseen ja toteaa, etteivät muutokset ole nykyisillä kaavoitusresursseilla mahdollisia.

– Molemmat esitykset edellyttäisivät jätevesimääräyksiä sisältävien yleis- ja ranta-asemakaavojen kaavoitusmenettelyn kokonaan avaamista tai kaavojen kumoamista, toteaa lautakunta.

Avattavia kaavoja olisi kymmeniä, joista yhdenkin yleiskaavan muuttaminen olisi usean vuoden prosessi.

Kaikki yleis- ja rantakaavat pitäisi lautakunnan mukaan avata uuteen tarkasteluun, koska niissä pitäisi tehdä maanrakennuslain mukainen vaikutusten arviointi. Pelkkä tausta-aineistojen ja lähtötilanteen kartoitus tuottaisi valtavasti töitä.

Osa kaavoista on yksityismailla, mikä edellyttäisi kaavoitussopimusten laatimista maanomistajien kanssa.

Lautakunta muistuttaa, että Puruveden ja muiden vesistöjen suojeluun on käytetty paljon rahaa. Kaavamuutoksiin voisi löytyä valitusperusteita, mikäli oleellisia kaavamääräyksiä veden laadun säilyttämiseksi jätetään pois.

Kaavojen jätevesimääräyksissä on eroja, mikä oli aloitteen lähtökohtanakin. Aloitteen tekijöiden mielestä tämä asettaa kiinteistönomistajat eriarvoiseen asemaan.

Kanta-Savonlinnassa yleiskaavamääräyksissä todetaan, että vesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Liitoskunnissa ympäristönsuojelua koskevat määräykset on kirjoitettu pääsääntöisesti yleiskaavoihin, jolloin kaavamääräykset ovat tarkempia.

Jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä on kirjoitettu osassa rantakaavoja tarkemmin koko Savonlinnan alueella, osassa rantakaavoja ei ole mainintoja koko asiasta.

Erot konkretisoituvat esimerkiksi etäisyydessä, joka vaaditaan imeytyskentän sijoittamiseen. Monissa vanhemmissa ja pienemmissä kaavoissa riittää 15 metriä rantaviivasta, mutta laajassa Puruveden rantayleiskaavassa imeytys pitää tehdä vähintään 30 metrin päähän rannasta.

Lautakunta toteaa vielä, että kaavoituspäällikkö on antanut pääsääntöisesti puoltavat lausunnot vähäisistä poikkeamisista jätevesien käsittelyn järjestämiseksi. Vähäisiä poikkeamia sallitaan, jos maaston, tontin koon tai muodon takia ei vaadittuja etäisyyksiä voida teknisesti saavuttaa.

Varsinainen jätevesien käsittelyn järjestäminen ratkaistaan rakennusvalvonnassa toimenpideluvassa. Kaavoituspäällikön lausunto on vain suositus.

Valtuustoaloitteessa esitettiin myös ympäristönsuojelumääräysten muuttamista nykytarpeita vastaaviksi ja asiakkaalle sujuvammaksi. Tämän työn on rakennus- ja ympäristölautakunta jo käynnistänyt.

Ympäristönsuojelumääräykset päivitetään osissa, jotta kaikkiin kohtiin voidaan paneutua paremmin. Ensimmäiset osat pyritään saamaan käsiteltäväksi kuluvan talven aikana.