Pääkirjoitus: Luke näyttää esimerkkiä

Savonlinnassa juhlittiin maanantaina Luken metsäntutkimukselle valmistuneita uusia tiloja, joissa metsäpuiden kasvullisen lisäyksen tutkimus- ja kehitystyö saa vauhtia entisestään.

Kasvulliseen lisäykseen perustuvan taimituotannon kehittäminen on hyvällä mallilla ja loppusilausta vailla. Monistamiseen perustuva uusimuotoinen taimiviljely tarvitsee enää soveltuvaa tekniikkaa, jolla alkioita saadaan kasvuun tehokkaasti massoittain. Tehotuotannon vaatima viimeinen kehitystyö tapahtuu uusissa Kasvu1-tiloissa, minkä jälkeen menetelmä on valmis kaupallistettavaksi.

Avajaisissa kuultiin ja kiiteltiin Lukea, Xamkia, maan hallitusta ja maakuntaliittoa tästä viimeisimmästä satsauksesta metsäbiotalouteen.

Avajaistilaisuudessa ei kyseenalaistettu uuden laboratorion sijaintia erillään tutkimusmetsästä tai kasvihuoneesta. Paikka Kuitu3-tilojen ohessa lienee määräytynyt rahoituskuvioiden myötä ja olihan tutkijayhteisö siirretty Kyrönsalmen rantaan jo aiemmin.

Paikallisesti voidaan olla tyytyväisiä, että metsäntutkimus säilyi ja uuden laboratorion myötä jopa vahvistui Savonlinnassa. Ainakin hetkeksi on poissa uhka tutkimustyön siirtämisestä pois Savonlinnan seudulta, mitä Luonnonvarakeskus muutama vuosi sitten suunnitteli.

Punkaharjun suunnasta katsoen Kasvu1-tilan olisi nähnyt mieluummin nousevan Laukansaareen entisten Luken toimitilojen jatkoksi, mutta lopputulos noudattelee yleistä keskittämisen trendiä ja ajatusta, että ainoastaan keskuksissa voidaan saada tulosta aikaan. Vähän outoa on, että alkutuotantoa tutkiva ja kehittävä Luonnonvarakeskus näyttää tässä suuntauksessa esimerkkiä.

Merja Kuuramaa