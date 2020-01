Talvilintubongaus kotipihalla on hauskaa, helppoa ja hyödyllistä – tapahtuma viikonloppuna

0

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna 25.–26.1. tutut talvilinnut ovat jo 15. kerran erityistarkkailun kohteena, kun lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää vuotuisen Pihabongaus-tapahtuman maan jokaisella pihalla.

Pihabongauksen tarkoituksena on innostaa ihmisiä tarkkailemaan talvisia kotipihan ja lintulaudan lintuja sekä kiinnostumaan lähiluonnosta. Pihabongaus-tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla, puistossa tai muulla sopivalla paikalla joko lauantaina tai sunnuntaina ja ilmoitetaan havainnot BirdLife Suomelle.

Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Osallistuakseen ei tarvitse olla lintuharrastaja. Pihabongaus ei ole kilpailu, vaan tapahtuman päätarkoituksena on saada mahdollisimman monet tarkkailemaan talvisia kotipihan lintuja. Samalla välitetään tietoa lintujen suojelusta ja talviruokinnasta sekä kerätään arvokasta tietoa maamme talvisesta linnustosta. Pihabongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.

Pihabongauksen suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Ensimmäinen Pihabongaus-tapahtuma järjestettiin Suomessa vuonna 2006. Malli pihabongaukseen tulee Iso-Britanniasta, missä paikallinen BirdLife (RSPB) on yli 30 vuoden ajan järjestänyt Big Garden Birdwatch -tapahtumaa, johon osallistuu nykyisin yli puoli miljoonaa ihmistä. Säännöllisyyden ja suuren osallistujamäärän ansiosta tapahtuman avulla on saatu myös hyödyllistä tietoa monien lajien kannanvaihteluista.

Karjalohjalla asuva Piia Nordström bongaa lastensa kanssa talvisin oman kotipihansa lintulaudalla käyviä lintuja ja seuraa keväisin muuttolintuja. Pihabongaukseen Piia osallistuu kuudetta kertaa.

– Pihabongaus on kivaa lasten kanssa! Lapset oppivat tuntemaan kotimaan linnustoa, ja yksi tunti on sopivan mittainen aika siihen.

Pihabongaukseen osallistuakseen ei tarvitse olla lintubongari, joka tunnistaa kaikki linnut. – Olen tavallinen harrastaja, joka omistaa kiikarit. Olen opetellut tunnistamaan lintuja laji kerrallaan, yhdestä kahteen uutta lajia vuosittain.

Pihabongauksessa Piian pihalla yleisimmin havaitut lajit ovat olleet lasten ”keltatiaiseksi” kutsuma talitiainen ja fasaani. Jos Pihabongausta tekee joka vuosi samalla paikalla, voi vertailla, miten yksilö- ja lajimäärät vaihtelevat eri vuosina.

– Pihabongaus on tosi hyvä tapa aloittaa lintuharrastus. Talvella linnut on helppo havaita, lintulajeja on vähän ja ne voi helposti opetella. Linnut tulevat mielellään lintulaudalle syömään, ja silloin on hyvin aikaa tarkkailla niitä.

Osallistumisohjeet

* Tarkkaile lintuja tunnin ajan joko lauantaina 25. tai sunnuntaina 26. tammikuuta.

* Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit.

* Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).

* Ilmoita havaitsemasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLife Suomelle viimeistään 31.1. osoitteessa www.pihabongaus.fi. Havainnot voi ilmoittaa myös postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on mainittava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

LISÄTIETOJA:

www.pihabongaus.fi