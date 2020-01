Lukijan mielipide: Menetämmekö kuntien perustuslaillisen itsemääräämisoikeuden?

0

Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen säilyminen on Savonlinnan

kaupungin tärkein edunvalvonta kohde. Tämä on todettu kaikkien poliittisten

ryhmien kanssa yhteisesti. Sairaalan menettäminen tietää meille kaupungin

ajautumista isojen ongelmien tielle. Menetämme paljon, saamatta mitään.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vuoden 2019 lokakuussa sotesuunnaksi

Pohjois-Savon. Päätöksen Pohjois-Savosta ovat tehneet myös muut Itä-

Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, sekä sairaanhoitopiirin hallinto.

Enemmistö päätöksen sote- ja itsehallintoaluesuunnasta Pohjois-Savoon

Savonlinnan kaupunginvaltuusto teki jo vuonna 2015. Tällöin siirtyminen torpattiin

ministeriöstä, perusteluna oli, ettei päätös valtuustossa ollut yksimielinen. Olemme

tottuneet siihen, että suomessa voidaan enemmistöpäätöksellä ratkoa asioita.

Vuoden 2015 selvä enemmistöpäätös kertoi Savonlinnan kaupungin päättäjien

tahtotilan, mutta silloinkin joku jarrutti asiaa.

Lokakuussa 2019 tehty päätös on osa Savonlinnan kaupungin tulevaisuuden

rakentamista. Savonlinnan elinvoimaisuutta voidaan pitää yllä vain ja ainoastaan

Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaamisella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut ministeriön laskelmien

pohjalta, ettei Etelä-Savon maakunnan kantokyky tule riittämään kahden

päivystävän sairaalan ylläpitämiseen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kommentoi Itä-Savon sairaanhoitopiirin

jäsenkuntien sote-suuntaa Itä-Savossa tuoden hämmennystä alueemme päättäjille,

sekä asukkaille. Voin vain kuvitella sen ikävän vaikutuksen, jonka ministeri Lepän

kommentointi on tuonut Itä-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, sekä Savonlinnan

keskussairaalan koko henkilöstölle. Ministeri Leppä on mennyt vastuuministerin

tontille, tuomaan omia näkemyksiään.

Perustuslaissa on selvästi tuotu esille, että kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus

osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Savonlinnalaisilta kysyttiin mielipidettä sote-suunnasta ja enemmistö vastaajista oli

Pohjois-Savon kannalla.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on

noudatettava tarkoin lakia. Suomen kunnilla on perustuslakiin pohjautuva

itsemääräämisoikeus, jota tulee kunnioittaa. Olisi hyvin sivistynyttä, että hallituksen

Keskusta ministeritkin kunnioittaisivat tätä perustuslain tuomaa oikeutta, myös

Savonlinnan kaupungin kohdalla.

Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

puheenjohtaja

Eija Stenberg