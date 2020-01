Laamaselle voitto kotiin Paljakasta – Reinikaisella kohtalainen, Tynkkysellä haastava SM-avaus.

0

Snowcrossin SM-sarjan avaus lähti savonrantalaiselle Oskari Laamasella onnistuneesti käyntiin. Crane Hill Racingin riveissä, 14-16-vuotiaissa junioreissa ajava Laamanen ajoi sarjan avauskilpailussa Paljakassa sarjansa voittoon.

Alkuerässä Laamanen oli ykkönen, toisessa kolaroinnin vuoksi viides ja finaalissa jälleen ykkönen.

Laamanen jatkaa kautta selkeässä sarjansa pistejohdossa.

– Kelkka tuntui sopivan ja ajo kulkevan hyvin. Tiukkaa ajoa kyllä oli ja sarjassa kovia haastajia, kommentoi Oskarin isä Mikko Laamanen.

Veteraanit-sarjassa Crane Hill Racingin -tiimissä aloittaneella savonrantalaisella Kalle Laamasella oli epäonnea matkassa. Kisa-ajon aikana sattuneen kolarin vuoksi Laamanen joutui selkäleikkaukseen ja keskeyttämään kauden.

– Leikkaus kuitenkin onnistui ja toipumisennuste on hyvä, Mikko Laamanen sanoo.

Laamavuori Snowcrossin punkaharjulaiset Jere Tynkkynen ja Matti Reinikainen eivät podiumille vielä päässeet.

Tynkkynen kertoo, että vauhtia löytyi, mutta kilpailusta muodostui hänelle hyvin haastava ja epäonninen. Kisan mittaan tapahtui törmäyksiä ja kaatumisia, jotka rokottivat nopeatempoisessa lajissa sijoituksia nopeasti.

Last change-lähdön kautta Tynkkynen pääsi kuitenkin finaalierään mukaan, tosin siinäkin lähtöpaikka takarivissä oli sohjoisella radalla kehno ja edellä ajaneen kilpakumppanin kaatumisen vuoksi Tynkkynen pyöräytti väistäessään itsekin nurin ja ylsi ajamalla finaalin 11.

Reinikainen ajoi ehjän ja tasaisen kisan, mutta ylsi finaaliin Tynkkysen tavoin vasta Last change-erän kautta. Reinikainen sai väistettyä muiden törmäykset ajoi finaalissa seitsemänneksi.

Avauskisan jälkeen Reinikainen on Pro-luokassa pisteissä 15. ja Tynkkynen 18.

– Ennen ensi kuun alussa pidettävää seuraavaa SM-osakilpailua on tarkoituksena hioa erityisesti startteja. Onnistuneet lähdöt ovat tässä lajissa tosi merkittäviä, Tynkkynen toteaa.