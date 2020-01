Kolumni: Vaeltelua lapsuusmaisemissa

0

Vietin varhaislapsuudestani kolme vuotta Oravin kanavan kupeessa sijainneella Keiliniemen tilalla, jonka omisti kauppias Immonen. Hänellä oli kangaskauppa Savonlinnassa. Kesällä -42 isä oli palannut sodasta, ja aloitti työt tilanhoitajana. Kokoa tilalla oli nelisenkymmentä hehtaaria.

Kartano, jossa asuimme, oli lähellä avattavaa siltaa. Olin ollut kovin kiinnostunut laivoista, jotka huudellen ilmoittivat kanavaa tulosta. Kerran olin kipittänyt puomin alitse avatun sillan reunalle katselemaan ohi lipuvaa laivaa. Äiti kertoi, että hän hiipi hiljaa taakseni, ja sieppasi minut kainaloonsa.

Kesäkuukausiksi siirryimme asumaan nykyisen Kiramon tien päässä olevalle tilalle kauppiasperheen muuttaessa kartanolle. Äiti hoiteli omaa karjaamme, kasvatti pellavaa ja puuhasi kasvimaan parissa. Touhusin äidin mukana, mutta usein olin pyytänyt: ” Vie vauvas tupaan.”

Kesän korvilla -44 isä joutui taas lähtemään sotaan ja palasi sieltä marraskuussa kun sota hänen kohdallaan lopullisesti päättyi.

Me tutustuimme Keiliniemeen kymmenkunta vuotta sitten. Silloinen omistaja esitteli meille kuusitoista huonetta käsittävän kartanon. Moni huone tulvahti tajuntaani kun kiertelimme tuota kaksikerroksista taloa. Erikoisesti kauppiaan työhuone, jonka tuolissa oli musta koiran nahka, joka suorastaan pelotti.

Paljon muistoja tulvahteli myös piha-alueella. Kanatarhassa oli kukko, joka ei sietänyt punaista väriä. Kerran tarhan ovi oli ollut auki, ja kukko havaitsi punaisen päähineeni. Se oli syöksynyt raivokkaasti päälleni ja repinyt vimmoissaan paskerissani olevaa nappulaa ennen kuin aikuiset ehtivät apuun. Pimeässä syysillassa saunapolulle vilkuttelivat majakan valot.

Viime kesänä olimme lastemme kanssa kotiseutukierroksella. Ehdotin, että etsittäisiin tuo kesäasunto, josta äiti niin ihannoiden kertoi. Kiramontien päässä tapasimme kanavanreunalla risuja polttelevan huvilan omistajan, joka kertoi että heidän pihassa sijaitse kaipaamani Kiramon pirtti.

Yhdessä omistajan kanssa nousimme ylös rinnettä, jota olin lapsena taapertanut. Viehättävän isäntäväen kanssa kertasin muistojani, kurkistelimme tupaan, jonka valkean uunin paikankin niin hyvin muistin.

On ihmeellistä miten muisti tallentaa muistoja. Muistot ovat ihmisen tärkeää henkistä pääomaa. On tärkeää, että kerromme juuristamme, ja siirrämme muistitietoa nuoremmalle sukupolvelle. Niiden myötä lasten on helpompi ymmärtää vanhempiaan.

Tutkimukset osoittava, että lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat tärkeitä rakennusaineita tulevaisuutta ajatellen. Olen tavattoman kiitollinen noista vuosista, niistä kesäisistä hetkistä, joita sain viettää idyllisissä maisemissa luontoa ja laivoja tarkkaillen ja äidin kanssa puuhaten.

Keiliniemen tilaa ei enää ole. Se on lohkottu moniin osiin. Maatalous on lopetettu 1951. Nimikin on muuttunut Puistoniemeksi. Nykyinen omistaja on liikemies Yrjö Laakkonen. Puistoniemeen suunnitellaan majoitustilaa matkailua varten. Keiliniemi ja Kiramo ovat yksi muisto muiden joukossa.

Enni Holi

Punkaharjulainen harrastajakirjoittaja