Pääkirjoitus: Monenlaisia todellisuuksia

Pitkäaikaistyöttömyys käy kunnille kalliiksi, kun työttömän työmarkkinatuesta puolet tai jopa enemmän koituu kunnan maksettavaksi. Tämän johdosta kunnilla on erilaisia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan. Tämän viikon painetussa Puruvesi-lehdessä kerrotaan, miten Enonkoski suitsii pitkäaikaistyöttömyyttä ja järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sitä tarvitseville. Saman tyylisiä toimia tehdään toki muissakin kunnissa.

Työttömyys on vuosien aikana saanut niin paljon huomiota, että sen alle on hautautunut toinen todellisuus, joka myös on olemassa, vaikkakin paljon uudempana.

Seudullamme on tuotannon aloja, joissa osaajien puuttuessa eletään jopa säästöliekillä, kun tilauksiin ei pystytä vastaamaan työvoimapulan vuoksi. Tällaisia yrityksiä on esimerkiksi metallialalla, sähkökojeiden ja laitteiden valmistuksessa ja tiettävästi myös puutuotealalla. Tuotannollisten töiden lisäksi hoiva-ala kaipaa tasaisesti tai lisääntyvässä määrin tekijöitä.

Seudun avoimet työpaikat ja tekijöiden tarve pitäisi saada suuren yleisön tietoisuuteen, sillä liiaksi vallalla on ajatus, että ainoastaan Etelä- tai Länsi-Suomessa on tuotannollista toimintaa, työpaikkoja ja elämisen mahdollisuuksia. Itäisen Suomen alaspäin menosta ja kurjuudesta on tullut mantra, jota toistetaan usein vanhasta tottumuksesta tarkistamatta, mikä tilanne todellisuudessa on. Oikeasti seudullamme on työmahdollisuuksia eri aloilla sekä lukuisa määrä toimivia yrityksiä, jotka kaipaavat jatkajaa.

Läheskään aina ei työvoiman tarve ja työnhakijan osaaminen kohtaa, mutta aika moni yritys on valmis kouluttamaan, jos vain motivoitunut ja tekevä henkilö löytyy. Kannattaa siis tarkistaa työpaikkatarjonta Puruvedenkin seudulta, mikäli hyvän elämän mahdollisuus kiinnostaa.