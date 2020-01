Mielipide: Tammikuusta on syytä saada valoisampi

0

Alkuvuosi on monelle, erityisesti pienituloiselle ja paljon sairastavalle ikäihmiselle, vaikeaa aikaa. Tammikuu nollaa terveydenhuollon omavastuut eli niin sanotut maksukatot. Asiakas joutuu maksamaan täyden hinnan reseptilääkkeistä, lääkäri- ja poliklinikkakäynneistä sekä niihin liittyvistä matkoista. Vuoden alussa esimerkiksi reseptilääkkeisiin joutuu käyttämään omaa rahaa noin 600 euroa ennen kuin maksukatto täyttyy. Pitkäaikaissairaat joutuvat laskemaan rahojaan tarkkaan ja moni pienituloinen joutuu jopa valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä.

Köyhyysasiantuntijoiden mukaan pienituloisia eläkeläisiä voi tehokkaimmin auttaa kolmella keinolla: korottamalla takuueläkettä, korottamalla kansaneläkettä sekä pienentämällä terveydenhuollon kuluja.

Hienoa, että jo tämän vuoden alusta edistystä on saatu aikaan pienimpien eläkkeiden osalta. Kansaneläkkeen 34 euron ja takuueläkkeen 50 euron korotus auttaa yli 600 000 pienituloisimpaa eläkkeensaajaa.

Silti erityisesti sairastamisen menot aiheuttavat monelle toimeentulovaikeuksia. Isona syynä on se, että Suomessa on käytössä erilliset maksukatot reseptilääkkeistä, sosiaali- ja terveyspalveluista ja matkoista aiheutuville kustannuksille. Maksukatot kertyvät toisistaan riippumatta ja niiden enimmäismäärät ovat yhteissummaltaan jopa 1600 euroa vuodessa. Se merkitsee pienituloisimmille jopa yli kahden kuukauden tuloja!

Hallituksen tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi myös asiakasmaksulaki tullaan uudistamaan. Hoidon esteitä poistetaan ja terveyden tasa-arvoa lisätään muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja maksuja kohtuullistamalla. Maksukattojen yhdistämisen pitää myös olla tavoitteena. Jos siinä ei onnistuta, helpotusta pienituloisimpien arkeen saataisiin jo sillä, jos pitkäaikaissairaalta kerättäisiin omavastuita pitkin vuotta. Silloin tammikuukin olisi valoisampi meille jokaiselle.

Heli Järvinen (vihr)

Kansanedustaja (vihr)Kerimäki