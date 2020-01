Sosterin vammaispalvelun myöntämien kuljetusten pullonkaulana on kuljettajapula – kahden tunnin ennakkotilausaika myös ongelmallinen

0

Taksikuljetusten hinnoittelu vapautui Suomessa kesällä 2018. Vammaispalvelun kuljetuksissa käytäntönä on kuitenkin yhtenäishinnoittelu, minkä vuoksi Sosterissa otettiin vammaispalvelujen kuljetuksissa käyttöön tilauskeskusjärjestely vuoden 2019 alussa. Uudesta toimintavasta on nyt saatu kokemuksia vuoden ajalta.

Tilauskeskusjärjestelyn tullessa käyttöön noin vuosi sitten Sosterin vammaispalvelu ohjeisti asiakkaat tilaamaan kuljetukset viimeistään kaksi tuntia ennen matkan alkamista. Ennakkoajalla varmistetaan kuljetuksen saapuminen tilattuna ajankohtana.

– Vaikka ongelmia on ollut, uusi toimintatapa on kokonaisuutena toiminut hyvin, kun huomioidaan vammaispalvelun noin tuhannen kuljetuspalveluasiakkaan kokonaismäärä, Sosterin vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen sanoo.

Tilausjärjestelmän operaattori on Etelä-Savon Taksi Oy. Vammaispalvelun myöntämiä kuljetuksia taas ajavat paikalliset taksiautoilijat, jotka palvelevat myös muun muassa yksityisiä taksinkäyttäjiä, Kelan asiakkaita ja koululaisia.

Sosterin Etelä-Savon Taksi Oy:ltä saaman palautteen perusteella vapaista takseista on ajoittain pulaa kuljettajapulan vuoksi, etenkin Savonlinnan taajama-alueella tiettyinä aikoina arkipäivisin. Ruuhkaa on syntynyt myös esimerkiksi hoitokotien ryhmäkuljetuksissa, kun asiakkaita siirretään useammalla taksilla esimerkiksi tapahtumaan tai harrastamaan.

– Ruuhka-aikoina on tapahtunut tilattujen kuljetusten myöhästymisiä, jotka ovat aiheuttaneet asiakkaille harmia. Pahoittelemme näitä tilanteita. Palautteen perusteella olemme tutkineet kaikkien viivästymisien syyt ja yrittäneet oppia niistä ja kehittää palvelua edelleen, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan ryhmien erityistarpeet pyritään huomioimaan tilausjärjestelmän kehittämisellä vielä alkuvuoden aikana.

Asiakaspalautteen perusteella vammaispalvelun asiakkaat pitävät kahden tunnin ennakkotilausaikaa suurimpana huononnuksena tilauskeskustoimintaan siirryttäessä.

– Olemme yhdessä välityskeskusoperaattorin kanssa harkinneet tilausajan lyhentämistä. Kuljetusten myöhästymisten lisääntymisten vuoksi meidän on kuitenkin pidettävä ennakkotilausaika toistaiseksi entisellään. Tällä pystymme varmistamaan nykyisen palvelutason.

Heiskanen toivoo, että alueen autoilijat löytäisivät alalle lisää kuljettajia. Hän myös muistuttaa, että vammaispalvelukuljetukset ovat niitä koskevien säännösten rajoissa avoinna jo alalla toimiville sekä uusille kuljetusyrittäjille.

Sosterin vammaispalvelu ja Etelä-Savon Taksi Oy järjestävät yhdessä tammikuussa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia alueen kaikille taksiautoilijoille palvelun edelleen kehittämiseksi