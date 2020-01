0

Savonlinnan seurakunnan kappeliseurakunnissa on otettu käyttöön seurakuntalaisten itse tekemiä kastepuita. Punkaharjun kastepuu otettiin käyttöön sunnuntaina 12. tammikuuta.

Kierrätysmateriaaleista valmistetun puun on piirtänyt ja suunnitellut Seija Karvinen. Ompelu ja toteutus on Mervi Makkosen käsialaa.

Kukin kastettu saa puuhun oman lintunsa. Kankaisiin lintuihin etunimen kirjoo käsin Mervi Makkonen ainakin nyt tämän vuoden ajan.