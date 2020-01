Kastettuina, ristittyinä, tähden johdolla!

0

Vuosi 2019 päättyi jouluun ja uuteen vuoteen. Vietimme juhla-aikaa, joka päättyi loppiaiseen. Loppiaisena muistelimme tietäjiä, jotka matkasivat ihmeellisen tähden johdolla seimen Lapsen luokse.

Loppiainen oli lapsuudessani vielä hyvin juhlavalta tuntunut aika. Joulukuusi oli sisällä, Eurovisionin tunnus aloitti mäkihyppykisan televisiossa ja oma juhlapäiväkin oli lähellä. – Loppiainen viittaa nimenä jouluajan loppumiseen, mutta onneksi se ei viittaa armon ajan loppumiseen.

Loppiaisen jälkeen seuraa tärkeä sunnuntai, kasteen muistamisen sunnuntai. Ortodokseilla jo loppiainen tai Teofania (ilmestyminen) on Jeesuksen kasteen muistamisen juhla. Jeesuksen kaste on myös meillä luterilaisilla esillä tulevana sunnuntaina. Samalla sunnuntain aihe laajenee kasteemme merkitykseen.

On sanottu, että sana on tähti, jota seuraamme. Kasteessa kasvoihimme ja rintaamme piirrettiin myös ”tähti”, ristinmerkki. Se onkin hyvä sovituksen ja armahduksen sekä ylösnousemuksen tähti, jota voimme seurata ja jonka varassa voimme elää jokaisena päivänä.

Kasteessa saimme omaksemme kaiken sen, mitä Jeesus ristillä teki puolestamme ja ansaitsi hyväksemme. Saimme siinä Jumalan lapseuden, armon, uuden elämän ja ikuisen elämän osallisuuden. Saimme omaksemme Kristuksen ja hänen puhtautensa ja pyhyytensä!

Kasteessa käytetään vettä. Vesi puhdistaa, uudistaa, antaa elämää ja kantaa. Kastevesi on elämässä kantava virta tai armon meri, jonka varassa voimme purjehtia elämän matkaa. Kaste ei häviä, vaikka kastehetken vesi kuivuu ja vaikka unohdamme välillä kasteemme.

Tulevana kasteen sunnuntaina otetaan kirkoissamme käyttöön kastepuut. Kun lapsi tai joskus nuori tai joskus aikuinen on kastettu, hänen puolestaan rukoillaan yhteisessä messussa. Samalla kastetun läheisten tai kastetun luvalla kiinnitetään kastepuuhun hänen nimensä. Vuoden aikana kastepuu saa uusia lehtiä vuoden aikana kastetuista. Seuraavana kasteen sunnuntaina aloitetaan uusi kierros.

Näin myös Jumalan perhe ja seurakunta saa uusi lehviä ja oksia. Me muut muistamme samalla paremmin, että olemme jo tuossa yhteisessä perheessä ja puussa. Tärkeää on myös muistaa, että säilytämme yhteyden elämän Lähteeseen, runkoon, Kristukseen. Kaste ohjaa meitä joka päivä omistamaan armo eli jättämään syntimme ja elämään uusina luomuksina!

Hyvää alkanutta vuotta ja kasteen sunnuntaita!

Kirjoittaja on rovasti

ja Kerimäen alue-

kappalainen