Entisen Retretin rakennusten purku alkoi – taidekeskuksen kehittäminen etenee Punkaharjulla

0

Tuunaansaaren Luola Oy käynnisti tällä viikolla vanhan taidekeskuksen maanpäällisten rakennusten purkutyöt. Yhtiön uudistamishanke “Art Cave Saimaa” Punkaharjun Tuunaansaaressa, entisen taidekeskus Retretin alueella, edistyy toimitusjohtaja Pekka Nurmisen mukaan suunnitelmien mukaisesti.

Taidekeskuksen vanhojen, jo rapistuneiden maanpäällisten rakennusten purku-urakoitsijana toimii Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy. Työmaa-alue on rajattu työmaa-aidoin ja asiaton liikkuminen alueella on kielletty.

Purkutyöt tehdään talven aikana ja keväällä alue siistitään ulkoilmataidepuistoksi.

– Alue tulee toimimaan kesällä 2020 muun muassa Punkaharju Art Up -taidetapahtumien ulkoilmanäyttämönä, keroo Nurminen.

Retretin aikainen Mutteri-rakennus saneerataan vielä käyttökuntoon ja se toimii toistaiseksi toisena pääsisäänkäyntinä luolastoon.

Taideluola-nimisen uuden kiinteistön pinta-ala on 6 hehtaaria. Useat eri omistuksessa olleet kiinteistöt on yhdistetty

kiinteistökaupoilla jo aiemmin yhdeksi kiinteistöksi, mikä osaltaan on vauhdittanut alueen kehittämistä. Nyt maanpäälliset ja maanalaiset tilat ovat samaa kiinteistöä.

Ainutlaatuisen, noin 5 500 m2 suuruisen luolaston kehittäminen etenee myös. Luolastoon kuuluva jylhä Kalliosali, sekä kolme pienempää salia avattiin tapahtuma- ja ravintolakäyttöön jo vuonna 2018. Konserttisalissa on järjestetty säännöllisesti korkeatasoisia populaari- ja viihdekonsertteja sekä muita yleisötapahtumia punkaharjulaisen Luola Events Oy:n toimesta.

Yleisökäytössä on tällä hetkellä noin puolet luolastosta. Suunnittelu ja rakentaminen koko luolaston käyttöön ottamiseksi on käynnissä.

-Luolaston koko tekniikka uusitaan ja maan alle rakennetaan myös uusinta tietotekniikkaa. Osa luolastosta on suunniteltu digitaaliseksi, koko perheen elämyskeskukseksi, hahmottaa Pekka Nurminen.

Perinteisen kulttuurin ja taiteen esittäminen jatkossakin on yhtiön määrätietoinen tavoite. Luolastoon tulevasta konseptista sekä uusien tilojen avautumisen aikatauluista tiedotetaan tarkemmin kevään aikana.

Kokonaisuudessaan tavoitellaan uusille toiminnoille ympärivuotisuutta. Kulttuuri- ja taidekeskushankkeen toivotaan vahvistavan alueen matkailua, luovan uusia työpaikkoja ja tiivistävän Itä-Suomen ennestäänkin rikasta ja perinteikästä kulttuuritarjontaa.