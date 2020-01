Tammikuu on nyt toisenlainen

0

Tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna, loppiaisen aattona, saatiin nauttia kauniista talvisäästä. Vaikka lumitilanne ei ollut paras mahdollinen hiihtoa ajatellen, antoi pikkupakkanen ja auringonpaiste hienot puitteet ulkoilulle. Tilaisuus käytettiin hyväksi ja ihmiset suuntasivat jäille ja tantereille ulkoilemaan ja nauttimaan raikkaasta talvikelistä.

Onnettomuuksiltakin vältyttiin, vaikka jäät eivät alkutalven pakkasten jälkeen ole takuuvarmat kaikkialla. Tämän lehden sivuilta 4-5 voi lukea, miten retkiluisteluun vihkiytyneet varustautuvat retkille lähtiessään ja miten jäillä tulisi käyttäytyä.

Vuodenvaihteen tienoo tuo Puruveden seudulle kosolti venäläismatkailijoita, mikä toivottavasti enteilee tulevia aikoja, kun Parikkalan rajanylityspaikka aukeaa. Tiettävästi häiriöitä ei itärajan takaa tulleet matkailijat ole aiheuttaneet, mutta elämää ja vilkkautta he ovat tuoneet kosolti. Palveluja käyttäessään matkailijat mahdollistavat monenlaista yritys- ja elinkeinotoimintaa, ja he myös auttavat meitä paikallisia pitämään palvelumme.

Viikonlopun jälkeen on säiden suhteen palattu arkeen ja tammikuu on näyttänyt uudet ikävämmät puolensa vesisateineen. Talvisäät näyttävät konkreettisen sen, miten globaali ongelma vaikuttaa paikallisesti. Kun hiilidioksidipäästöjä ei olla saatu hallintaan, kutistuvat talvemme yhä lyhyemmiksi ja tämä tuo monet ongelmat mukanaan.

Miten käy eteläisen Suomen ja Puruveden alueen talvimatkailun, jos lumi jää satamatta eivätkä järvien pinnat jäädy kunnolla? Ylen tekemän selvityksen mukaan suomalaiset tunnustavat ilmastonmuutoksen olemassaolon ja suuri osa ymmärtää myös oman vastuunsa sen hillitsemisestä. Tämä toivottavasti siirtyy teoiksi sekä kotimaassa että sen ulkopuolella.