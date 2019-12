Rakettikekkerit kutsuvat uudenvuoden viettäjiä Enonkoskelle

0

Enonkoskella vuosi vaihtuu valoisissa ja äänekkäissä tunnelmissa, kun Eläköön Enonkoski ry järjestää Hyypiänniementien varrelle Toivonniemeen Rakettikekkerit.

– Yhdistys ampuu raketteja ja yleisö voi tuoda omia rakettejaan ammuttavaksi Toivonniemeen, kertoo Eläköön Enonkoski ry:n puheenjohtaja Airi Männynsalo.

Tapahtuma-aika on uudenvuoden aattona klo 17-20, joten Rakettikekkerit sopii hyvin pientenkin lasten perheille.

Uudenvuoden tapahtumaan tarjoilua järjestävät koulun neljäsluokkalaiset, jotka pistävät pystyyn pop up -nakkarin. Tarjolla on monenlaista pikaruokaa, esimerkiksi nakkeja, lörtsyjä ja hot dogeja.

– Wattana Koistinen on tulossa paistamaan kevätkääryleitä, järjestäjät kertovat.

Toivonniemessä on parkkialue, joten huonojalkaisimmat voivat tulla autolla paikan päälle.

– Tapahtuma-aikana Koskipuisto on valaistu soihduin ja lyhdyin. Jos auton jättää auton kylälle, niin matkan varrella on kaunista katsottavaa, Airi Männynsalo vinkkaa.

Rakettikekkerit Enonkosken Toivonniemessä 31.12. klo 17-20.