Jokaisen pitää tuntea oma kipunsa – Pia Kankaalla on apunaan kepit ja selkätukivyö

Sairaslomalla oleva diakoni Pia Kangas Kesälahdelta ei halua ottaa opiaatteja, vahvoja kipulääkkeitä, vaan Kangas haluaa tietää kipunsa rajat.

– Haluan tietää missä mennään. Haluan sietää mietoa kipua. Jos ottaisin opiaattien kokovartalopuudutuksen, saattaisin innostua liikaa ja alkaa rehkiä. Itsepäisenä ihmisenä aina päätän, että teen jonkun asian loppuun, vaikka se ei ole järkevää.

Esimerkiksi kolme vuotta sitten Kangas päätti haravoida pihansa puhtaaksi, sattui tai ei. Sitä ei olisi kannattanut tehdä. Seuraavana päivänä kivut olivat kahta kauheammat. Selän kiertoliike on kaikista pahin liike.

– Jokaisen pitäisi tuntea oma kipunsa, kuunnella sitä, olla oman kipunsa paras asiantuntija. Lääkäri ei sitä ole. Lääkäri ei ole mikään jumala. Jos ei ole tyytyväinen jonkun lääkärin lausuntoon, voi mennä toiselle lääkärille.

– En halua, että kipu päättää, pääsee valtaan elämässäni. Mitä miedommalla kipulääkkeellä pärjään, sitä parempi.

Kangas on tutustunut myös vaihtoehtohoitoihin, esimerkiksi meditaatioon ja mindfulness-rentoutusharjoituksiin.

– Ei voida hoitaa vain ihmisen fyysistä puolta, vaan ihmisen mieli ja ruumis kuuluvat yhteen. Oma ajatusmaailma on oman kivun hoitaja.

-Ymmärrän kyllä, jos joku saa niin kauhean kipukohtauksen, että on pakko saada kipupiikki. Minulla on siitäkin kokemusta.

Kangas on sitkeä sissi. Hänen kiputarinansa on pitkä ja polveileva: muun muassa selässä on nivelensiirtymä, polvessa on nivelrikko, jaloissa on liikehäiriö öisin, migreeni on paha ja ylipainoakin on kertynyt. Diagnoosilista on pitkä.

Kangas pitää työstään. Diakoniatyö on monipuolista ja itseohjautuvaa. Se mahdollisti vuosien sinnittelyn töissä kipujen kanssa, mutta raja tuli vastaan.

Seisominen on selälle myrkkyä. Kun Kangas jakoi kerran ehtoollista, Kangas jaksoi seisoa koko ehtoollisen ajan, mutta sakastissa melkein pyörtyi kalpeana työkaverin käsivarsille.

Kaksi kertaa Keva eli julkisen alan työeläkerahasto hylkäsi Kankaan kuntoutustukihakemuksen.

– Ihana työterveyslääkärini, joka oli auttanut hakemusten teossa, oli repiä pelihousunsa, kuultuaan päätöksistä. Lääkärin mielestä minä olen täysin työkyvytön. En saisi kantaa, en seiso enkä kävele.

Itku on tullut tutuksi vuosien aikana, mutta Kangas ei antanut periksi. Hän sai ystävänsä kautta asianajajan apua ilmaiseksi ja soitti Kevaan pitkän puheluun.

Sitä tunnetta, kun vihdoin ja viimein keväällä 2018 muutoksenhakulautakunta kumosi Kevan kieltävän päätöksen.

Onko heikko selkä sukuvika, valuvika? Sitä ei tiedetä varmasti, mutta Kankaan veli on ollut 30 vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä selkävaivojen vuoksi ja isällä on ollut aina selkävaivoja.

Kangas on asunut kaksin kissansa kanssa toukokuusta lähtien, mutta kun hän asui ex-miehensä kanssa, ex-mies teki melkein kaikki kotityöt.

– Minulla oli valtava syyllisyys siitä, että en pystynyt tekemään paljon mitään. Minä istuin toimistotuolissa ja eksä hoiti kaiken: ruuanlaiton, siivoamisen ja tiskaamisen. Itkin, koska tunsin olevani taakka.

– Eksän kanssa on hyvät välit. Se käy täällä imuroimassa. Kun muutin tähän toukokuussa, ystäväni auttoivat muutossa. Kuinka paljon ystäväni ovat minua tukeneet ja auttaneet.

Ystävät ovat niitä positiivisuuden jyväsiä, joita Kangas keräilee.

Nyt hän ottaa päivän kerrallaan. Kangas ei voi seisoa pitkää aikaa, joten kaikki mitä hyväselkäinen ihminen tekee seisaallaan, Kangas tekee istuallaan. Kaikki tapahtuu hitaasti.

Aamut ovat pahimpia. Liikkeellelähtökipu on joka-aamuista. Joskus Kangas pudottautuu polvilleen ja konttaa vessaan. Välillä on hyvä päivä ja välillä huono. Jos on huono päivä, niin silloin ei tehdä mitään.

Roskapaikalle ja parkkipaikalle on pitkä matka kävellä, ainakin 200 metriä. Kaupassa Kangas käy autolla. Kauppa sijaitsee 700 metrin päässä.

Seinällä on kehystetty valokuva ahmasta. Se on Kankaan ottama kuva Kuusamon karhukojussa vuonna 2012.

Kangas haluaa sisukkaasti vieläkin harrastaa luontovalokuvausta. Hän kuvaa revontulia avoimesta auton ikkunasta.

Pia Kangas ei saa kotiapua eikä mitään muutakaan virallista apua.

– Minulla on paha migreeni. Kun pyörryin keväällä kaksi kertaa, niin neurologi laittoi minut ajokieltoon kolmeksi kuukaudeksi. Hain vammaispalvelusta taksiseteleitä. En saanut, vaikka sanoin, että asun yksin.

– Miksi suomalainen terveydenhuolto pakottaa sairaat ihmiset taistelemaan omien oikeuksien puolesta?

Verkosta Kangas löysi kipukroonikoiden Kipukapina-ryhmän, jossa annetaan vertaistukea.

– Ryhmässä et ole yksin kipuinesi. Sieltä saat hyödyllisiä neuvoja, siitä mitä oikeuksia sinulla on.

Se, että Kipukapina-ryhmä hyväksyttiin potilasjärjestöksi, antaa sille vaikutusvaltaa.

Yhdistys antaa äänen kipupotilaille

Suomessa on noin miljoona kipupotilasta, joista 300 000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Heidän äänensä vahvistamiseksi on nyt perustettu Kipukapina ry, joka haluaa lisätä tietoa kroonisesta kivusta, kivunhoidosta ja potilaan oikeuksista.

”Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät saisivat asianmukaista hoitoa, jonka päämääränä on kipujen lievittäminen ja parempi selviytyminen arjessa”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja psykologi Sirpa Tahko. Hän on kuunnellut kipukroonikoiden elämää eri rooleissa yli 14 vuoden ajan ja on itsekin kipukroonikko.

– Monet kipupotilaat elävät ahdingossa eivätkä tiedä, mistä voisivat saada apua. Ne potilaat, jotka ovat jääneet hoitoa vaille tai tulleet huonosti kohdelluiksi, eivät helposti löydä yhteyttä muihin samassa tilanteessa oleviin. Viranomaisillakaan ei ole ajantasaista tietoa siitä, millaista kohtelua kipupotilaat saavat paikoin osakseen, Tahko kertoo.

– Kirjoitin pari vuotta Potilaan Lääkärilehteen kolumneja kipupotilaiden elämästä ja tilanteesta ja sain heiltä paljon yhteydenottoja. Halusin nostaa asiaa enemmän esiin ja avasin vuosi sitten Facebook-sivun nimellä Kipukapina. Sillä on nyt n. 9500 seuraajaa, ja sen suljetussa vertaistukiryhmässä on osallistujia jo n. 3400. Monet ovat myös ryhtyneet vapaaehtoisina toimintaa kehittämään, ja nyt sen tueksi on perustettu yhdistys.

Kipupotilaan ääni kuuluviin

Kipupotilaalla on oikeus yksilölliseen ja häntä parhaiten auttavaan hoitoon. Kipulääkäreitä on kuitenkin aivan liian vähän, hoidon saatavuudessa on alueittain suuria eroja, hoito-ohjeet eivät aina ole käytössä, ja hoitoketjuja ja koulutusta puuttuu. Varsinkin lääkkeettömien menetelmien saatavuus on paikoin olematonta ja osaaminen on vaihtelevaa: ääri-ilmiönä Kipukapinassa on tullut terveydenhuollon piiristä esiin jopa uskomushoitoihin rinnastettavia toimintatapoja.

– Lääkehoidossa taas kipupotilaita on saatettu lähtökohtaisesti rinnastaa päihdepotilaisiin ja lääkkeiden väärinkäyttäjiin. Potilaita on voitu kohdella kaavamaisesti, ja jokin taho on omiin epävirallisiin linjauksiinsa nojautuen saattanut keskustelematta kieltää potilaalta toisaalla pitkäaikaisessa ja asiantuntevassa hoitosuhteessa kauan kokeiltuja ja säädettyjä lääkityksiä. Potilaiden yhdenvertaisuus ja hoidon yksilöllisyys eivät potilaiden Kipukapinassa esiin tuomien kokemusten perusteella aina toteudu, Tahko toteaa.

Olennaista kipupotilaan hoidossa on yksilöllinen hoidon suunnittelu ja toimiva hoitosuhde. Kipukapinan tehtävänä on vahvistaa potilaan ääntä terveydenhuollon kentällä, jakaa tietoa ja tukea ja mahdollistaa yhteyttä potilaiden kesken. Yhdistys haluaa myös tarjota näkökohtia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda esiin potilaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen laadun keskeistä merkitystä niille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät kipukroonikoiden kanssa.