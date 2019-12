Autoja varastettiin tapaninpäivänä Kesälahdelta – samaa henkilöä epäillään useista rikoksista

0

Miehen epäillään anastaneen kaksi henkilöautoa varhain tapaninpäivänaamuna 26. joulukuuta Kesälahdella.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen klo 04:59, jonka mukaan omakotitaloon tunkeutunut mies oli vaatinut auton avaimia itselleen ja anastanut avaimilla talon henkilöauton sekä poistunut paikalta.

Paikalle menneelle poliisipartiolle ilmeni, että Marjoniementien ja Totkunniementien risteysten lähistöllä oli kaksi ojaan ajettua henkilöautoa. Lisäksi ilmeni, että rikoksesta epäilty oli poistunut kolmannella, anastamallaan autolla pois paikalta. Toinen ojaan ajetuista autoista oli myös anastettu lähistöltä.

Auton anastuspaikalla ilmeni, että talonväelle tuntematon mieshenkilö oli tunkeutunut varhain aamulla sisälle omakotitaloon lasin rikkomalla. Tämän jälkeen mies oli aggressiivisesti vaatinut auton avaimia itselleen ja poistunut paikalta. Tapausta tutkitaan ryöstönä, törkeänä kotirauhan rikkomisena ja moottorikulkuneuvon käyttövarkautena.

Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että toinen lähistöllä ojaan ajetuista henkilöautoista oli anastettu lähistöllä olleen omakotitalon pihasta. Varas oli saanut auton haltuunsa varastamalla ensi auton avaimet omakotitalon sisältä.

Asiaa tutkitaan törkeänä varkautena, moottorikulkuneuvon käyttövarkautena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Toinen lähistöllä ojaan ajetuista autoista ei ollut anastettu. Sen osalta rikosnimike on liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Poliisi teki myöhemmin tapaninpäiväaamuna Lappeenrannassa havainnon Kiteen Marjoniementieltä edellä kuvatulla tavalla anastetusta henkilöautosta ja otti autossa nukkumasta olleen miehen kiinni. Kiinniotettu mies on 45-vuotias joensuulainen mies. Hän on tällä hetkellä pidätettynä Joensuun poliisivankilassa. Miestä epäillään kaikista edellä mainituista rikoksista.

Mikäli Marjonniementien ja Totkunniementien risteyksen alueella on havaintoja 26.12.2019 aamuyön tapahtumista, joita ei ole vielä poliisille ilmoitettu tai kerrottu, kansalaiset voivat olla yhteydessä poliisipäivystykseen puh: 0295 415 455 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi