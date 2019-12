Joulu tuottaa jätekuormaa, mutta se kannattaa lajitella ja kierrättää huolella

0

Jouluna kotitalouksissa syntyy normaalia enemmän jätettä. Syntyvän jätteen määrää voi merkittävästi vähentää ostamalla mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. – Lisäksi lahjoina kannattaa suosia palveluita, Savonlinnan Seudun Jätehuolto ry:stä kerrotaan.

Paketoinnissa kannattaa hyödyntää materiaaleja joita voi hyödyntää myös seuraavana vuonna. Varsinainen ekoteko on paketoida lahjat sanomalehteen ja sitoa paketti paperinarulla. Sanomalehden voi kierrättää paperinkeräykseen ja paperinarun kartonkiin.

Jos jätettä syntyy reilusti, voi Savonlinnan seudulla jätteet toimittaa Nousialan jäteasemalle tai pienjäteasemille.

Talvella Nousialan jäteasema palvelee ma 7.30 – 18.00, ti – ke 7.30 – 16.00 ja pe 7.30 – 15. Kerimäen pienjäteasema palvelee tiistaisin 11 – 17.

Kaikki toimipisteet on suljettu jouluaattona ja arkipyhinä.

Pakkausjätteitä kierrätetään runsaasti jouluna. Suomen Pakkauskierrätys Ringin toivomuksena onkin, että pakkauksia vietäisiin ekopisteille vasta pyhien jälkeen, jolloin säiliöissä on todennäköisesti enemmän tilaa.

Joulukinkku

Kinkun isot luut tulee puhdistaa hyvin ja laittaa sekajätteeseen. Muut ruuantähteet tulee laittaa biojätteenkeräysastiaan tai kompostiin.

Kinkun paistorasva

Kinkun rasvan kannattaa antaa jähmettyä, jonka jälkeen sen voi laittaa kompostiin tai biojäteastiaan. Jos ei malta odottaa rasvaa jähmettymistä, voi rasvan imeyttää talouspaperiin tai sanomalehteen ja laittaa omaan kompostiin tai biojätteenkeräysastiaan. Rasvaa ei saa kaataa viemäriin, sillä rasva tukkiin putkiston jähmettyessään!

Lahjapaperi

Lahjapapereissa on paljon väriaineita ja erilaisia muovipinnoitteita. Varsinaista kuitua on hyvin vähän, jonka takia lahjapaperi ei kelpaa paperinkeräykseen. Lahjapaperit tulee laittaa sekajätteeseen.

Lahjanauha

Lahjanauhat kuuluvat sekajätteeseen. Paperinarun voi laittaa kartonginkeräykseen.

Joulukortit

Joulukortit ja kirjekuoret kuuluvat paperinkeräykseen. Askarrellut kortit kuuluvat sekajätteeseen.

Joulukalenterit

Joulukalenterien pahviosat kuuluvat kartonginkeräykseen. Muoviosat tulee laittaa muovinkeräykseen tai sekajätteeseen.

Lahjakassit

Lahjakassit kuuluvat sekajätteeseen. Lahjakassit kannattaa kuitenkin säästää ja käyttää seuraavana vuonna uudestaan.

Uuden vuoden tinat

Tina luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämän lyijyn takia. Tinat tulee toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen esimerkiksi Nousialan jäteasemalle. Tinan voi korvata esimerkiksi hienollasokerille. Sokeria varataan noin 1 dl/henkilö. Sokeria sulatetaan pannulla niin kauan, että se muuttuu läpinäkyväksi. Sulanut sokeri kaadetaan nopeasti vesiämpäriin, ja nostetaan ylös reikäkauhalla. Sokeritina on helppo kierrättää joko syömällä tai kompostoimalla. On hyvä muistaa, että kuuma sokeri on erittäin polttavaa ja lisäksi käryää pannulla erittäin helposti.

Muovipussit

Muovipussit tulee lajitella muovinkeräykseen tai sekajätteeseen. Muovipussit kannattaa hyödyntää kauppakasseina ja roskapusseina.

Joulukuusi

Taloyhtiöissä isännöitsijä ilmoittaa joulukuusien keräysajat. Muissa talouksissa keräyksen mahdollisuutta voi kysyä omalta jätteenkuljetusyrittäjältä. Kotitaloudet voivat toimittaa joulukuusen veloituksetta Nousialan jäteasemalle. Muovikuuset ovat sekajätettä.

Ilotulitteet

Käytettyjen ilotulitteiden jäänteet ovat sekajätettä. Käyttämättömät ja toimimattomat ilotulitteet tulee toimittaa takaisin ostopaikkaan hävitettäväksi.

Kynttilät

Poltettujen tuikkukynttilöiden kuoret kuuluvat metallinkeräykseen. Myös ulkotulien foliot kuuluvat metallinkeräykseen. Muovikuoret, palamattomat kynttilät ja kynttilän jäänteet ovat sekajätettä. Myös lasiset hautakynttilät ovat sekajätettä.

Laatikkovuoat

Laatikkovuoat kannattaa pestä ja viedä pienmetallinkeräykseen.

Sähkökynttilät, valosarjat ja muu sähköromu

Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua. Ne tulee toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai SER – vastaanottopisteisiin. Lähin keräyspiste löytyy osoitteesta www.kierratys.info.

Glögitölkit

Glögitölkit, myös sisukseltaan hopeaväriset, kuuluvat kartonginkeräykseen.

Tarpeeton tavara

Lahjoita itsellesi tarpeettomat tavarat hyväntekeväisyyteen tai kierrätyskeskuksiin. Vaikka tavarat eivät itselle kelpaisi, voi niistä olla vielä paljon iloa jollekin toiselle.