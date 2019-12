Tapahan Maisa on vuoden eräkoira Enonkoskella

0

Sileäkarvainen kettuterrieri Tapahan Maisa palkittiin Enonkosken erätulilla vuoden eräkoiran -palkinnolla. Koiran omistaa Jarmo Aholin. Maisa on kokenut koira, joka sai käyttövalion arvon jo alle kolmevuotiaana molemmista luolakoirien koelajeista; metsästysvalio ja luolavalioarvo.

Näyttelystä se saanut avoimen luokan erittäin hyvä -laatumaininnan.

Koiran saalistilastossa on 50 mäyrää ja supeja kolmenumeroinen luku.

Viime vuonna syntyneessä pentueessä on kolme narttua ja kaksi urosta.

– Kaikki toimivat jo joko metsästyksessä tai kilpailuissa. Osa pentueen jäsenistä on saanut saalistaja ja yksi saavuttanut 16 kuukauden iässä KVA-L -arvoon vaadittavat koetulokset.

Omistaja kehuu koiraansa älykkääksi, joka on opettanut isäntäänsä enemmän kuin päinvastoin.