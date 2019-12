Hartauskirjoitus: Joulu saapuu jokaiselle

0

Kuinka monta kertaa olet tehnyt jonkun kanssa sopimuksen, että tänä jouluna ei muuten sitten lahjoja anneta? Ja aina se on mennyt rikki. Tai kuinka usein olet luvannut itsellesi, että tänä jouluna en hössötä typeryyksistä ja ala siivota kaappeja perimmäisiä nurkkia myöten? Kuinka usein olet ajatellut, että teen siivouksen vähän vasemmalla kädellä, ei se ole ihan niin tarkkaa.. Ja sitten huomaatkin hankaavasi lattialistoja hammasharjalla. Me olemme hirveän hyviä aina lupaamaan itsellemme milloin mitäkin. Ja ihan yhtä usein rikkomaan sen itselle annetun lupauksen jollakin verukkeella. Jokin pakottava tarve, jokin syy sille on, että vaikka kuinka suunnittelee toimivansa toisin, aina palaa toimimaan samalla tavalla kuin ennenkin. Joulu on täynnä erilaisia muistoja ja perinteitä. Suurimmalla osalla meistä on tarkka rutiini siitä, miten aatto, joulupäivä ja joskus jopa tapaninpäivä vietetään. Hyvä, ettei päivän tapahtumia voi tunti tunnilta ennustaa. Traditioita on yhtä monta kuin on ihmisiä. Ja usein kumppanin kanssa voi olla jopa vaikeaa sovittaa yhteen erilaisia tapoja. Kun ”Näin meillä aina on joulua vietetty.” Traditio tuo turvallisuuden tunnetta, se sitoo menneet ja tulevat joulut yhteen ja kietoo niistä jatkumon. Joulun sanoma on myös joka vuosi sama. Jo lapsuudesta muistan perinteen, että joulupöytään käydessä mummin vaatimuksesta luettiin jouluevankeliumi, ja takkuiltiin käskynhaltijan nimen kanssa. Traditio pysyi vuosia sen jälkeenkin, kun mummi ei enää meidän kanssamme jouluja viettänyt. Joulun sanoma saattaa joskus myös tuottaa harmaita hiuksia, varsinkin meille jotka siitä saamme puhua loputtomiin. Kun kuitenkin aina haluaisi samaan vanhaan tuttuun tarinaan keksiä jotakin uutta. Joku uusi näkökulma, jokin uusi sävy, jokin uusi asia jonka voisi tänä vuonna nostaa esiin. Mutta tarvitseeko se uusia näkökulmia, uutta sävyä tai uusia asioita? Eikö siinä ole ihmettelemistä ja ihmettä kerrakseen, vain siinä mitä tapahtui. Jumala tuli ihmiseksi meidän keskellemme. Hän tuli pelastamaan maailman, taivasten valtakunta tuli meidän keskellemme. Hän kertoi viestin niin muiden silmissä arvottomille paimenille, kuin viisaille ja arvostetuille idän miehille. Sama viesti on tänäkin päivänä meitä jokaista varten. ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk.2:10-11)Sen ilon kanssa me saamme kulkea joka päivä. Nyt, aina ja iankaikkisesti.Hyvää ja siunattua joulun aikaa jokaiselle.Kirjoittaja on seurakuntapastori Kerimäen kappeliseurakunnassa.

Sanni Rissanen

Seurakuntapastori Kerimäen kappeliseurakunnassa