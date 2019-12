Villalan ruokakurssi – Pohjois-Karjalan Marttojen hanke toi ikäihmiset yhteen

0

Piparit ja glögi levittivät joulun tuoksua Villalan koululla parituntisen ruoanlaittorupeaman jälkeen.

Ikäihmiset kokoontuivat tekemään yhdessä ruokaa Pohjois-Karjalan Marttojen Virkee – Vireästi Karjalassa -hankkeen kurssilla.

Kolmannen kerran järjestettävälle ruoanlaittokurssille kokoontui kahdeksan aktiivia valmistamaan täydellisen aterian kotitalousasiantuntija Silja Tarvosen ohjauksessa.

– Tänään valmistamme jouluun liittyviä ruokia. Teemme omenaista punajuurikeittoa, linssisalaattia, broilerileikettä, bataattisoselaatikkoa, peltileipää, kikhernelevitettä, jugurttimarjarahkaa sekä tuunattuja pipareita ja glögiä, luetteli Tarvonen.

Aikaa aterian valmistamiseen oli kolme tuntia. Äkkiä tuntuu, että miten tuollaisesta urakasta suoriutuu niin lyhyessä ajassa. Taitavat ja ahkerat käsiparit ryhtyivät toimeen viivyttelemättä.

Vesa Hirvonen ja Seppo Pennanen aloittivat bataattien kuorimisella. Anne Koskinen ja Arja Rask ottivat vastuun jälkiruoan valmistamisesta.

– Kotona en yleensä laita ruokaa. Tälle kurssille tulin, että oppisin. Perunoita ainakin olen oppinut kuorimaan, naureskeli Pennanen.

– Mielelläni minä laitan ruokaa. Tahtoo vaan olla niin, että käytän enemmän mausteita kuin puoliso toivoo, sanoi Hirvonen.

– Minulla on ollut niin hyvä mies, että en ole tarvinnut kotona ruokaa tehdä. Nyt vanhana olen joutunut opettelemaan ruoanlaiton, kun mies ei ole enää sitä laittamassa, kertoi Rask.

Ruoanlaiton parissa kokoontumisen keskeisenä tavoitteena on tiedottaa hyvän ravitsemuksen ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ikääntymiseen liittyvissä muutoksissa.

– Pienillä ravintovalinnoilla voi olla iso merkitys hyvinvointiin. Erityisesti proteiinin saaminen on tärkeää. Siksi käytämme kikherneitä ja linssejä levitteessä ja salaatissa tänään, opasti Tarvonen.

– Sosiaalisella kanssakäymisellä on myös tärkeä merkitys. Yksin elävien on hyvä kokoontua yhteen. Täällä kun syö, niin ei tarvitse enää kotona laittaa ruokaa. Tänään sain maistaa uusia makuja ja opin käyttämään uusia raaka-aineita, tuumi Helena Ritvanen-Nousiainen ja toivoi Hummon kylälle samanlaista kurssia.

Täydellinen ateria valmistui parissa tunnissa. Kolmas tunti jäi aikaansaannosten nauttimiseen. Hyvin kelpasi herkut kurssilaisille. Sen lisäksi, että ruoka oli maittavaa, se oli myös kaunista katsottavaa silmille. Kurssille osallistuivat myös Erja Niiranen, Sirkka Makkonen ja Ulla Pennanen.

Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke, joka toteutetaan Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021.

– Yksi vuosi on jo takana. Kokemukset ovat olleet hyviä. Tämä on sosiaali- ja terveysministeriön tukema hanke, joka on suunnattu yli 60-vuotiaille. Veikkausvaroja saamme hankkeen toteuttamiseen, kertoi Tarvonen.

Ikäihmisiä halutaan kannustaa omatoimisuuteen ja yhdessä tekemiseen. He saavat valmiuksia kotona asumiseen. Tilaisuudet ovat kaikille yli 60-vuotiaille avoimia ja ilmaisia.

– Parhaillaan on menossa ensi vuoden suunnittelu. Jos teillä on tiedossa ryhmiä, joille esimerkiksi tällainen 3-6 kerran ruoanlaittokurssi on tarpeen, niin ottakaa yhteyttä, kehotti Tarvonen.